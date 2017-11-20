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20.11.2017
Номер: 124
Выпуск: 3585
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ АБХАЗИИ И РОССИИ ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума министр культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Эльвира Арсалия и министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский подписали международное Соглашение о сотрудничестве в области культуры.
Подписанное Соглашение станет определяющим в дальнейшем развитии культурных связей между двумя странами.
«Многие совместные мероприятия 2018 года будут посвящены 10-летию признания независимости и государственного суверенитета Абхазии Российской Федерацией», – сказала Эльвира Арсалия.
Кроме того, по словам Арсалия, план мероприятий 2018 года будет основываться на программе обменных гастролей театров и музыкальных коллективов.
Номер: 124
Выпуск: 3585
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс