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Мед считается практически «вечным продуктом». Даже найденный в древних египетских гробницах, построенных более четырех тысяч пятьсот лет назад, продукт пчеловодства не испортился и не утратил своих свойств. Объясняется это тем, что в его составе почти нет воды, что служит гарантией отсутствия микроорганизмов. К тому же он содержит антибактериальные вещества. Даже закристаллизовавшись с течением времени, мед остается пригодным в пищу.

К «вечным» продуктам можно отнести сахар (белый и коричневый) и соль.

Правда, держать их следует в герметичных упаковках или контейнерах, чтобы избегать контакта с влажной средой. В противном случае сахар и соль могут превратиться в один большой кусок, который придется не без труда делить на части.

Белый рис может храниться без потери питательных свойств 30 лет, а вот коричневый – всего лишь 6 месяцев. Сушеная фасоль также сохраняет свои полезные качества 30 лет.

Очень долго можно хранить крепкий алкоголь – водку и коньяк. Держать напитки следует в прохладном месте, так как под воздействием высоких температур, воздуха или яркого света вкусовые качества алкоголя могут сильно пострадать.

С 25 июля 2017 года, согласно постановлению правительства РФ, запрещен завоз в Россию «мимозы хостилис», высушенные части которой содержат психоактивное вещество. Этот вид многолетних вечнозеленых деревьев или кустарников произрастает в Южной Америке и не имеет ничего общего с желтыми, приятно пахнущими цветами на деревьях, произрастающих в Абхазии и ошибочно называемых мимозой. На самом деле – это акация серебристая (или акация подбеленная), которая не имеет влияющих на психику человека свойств, и таким образом, цветы из Абхазии в подарок представительницам прекрасного пола к 8 Марта не подпадают под запрет.

А.ГУБАЗ, член независимых профсоюзов РА

Номер: 125Выпуск: 3586Рубрика: обществоАвтор: А.ГУБАЗ, член независимых профсоюзов РА