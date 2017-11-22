НОВЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ ТРУБЫ

Коммунальное управление МУП РСУ проводит работы по прокладке нового водопровода на улице Красномаякская в Сухуме.

По словам директора МУП РСУ Даура Пачкория, от жителей улицы Красномаякская в Администрацию города поступило коллективное письмо. По поручению мэра Адгура Харазия, РСУ приступило к ремонтным работам.

Д.Пачкория сообщил, что 275 метров водопроводной трубы будет проложено по улице Красномаякская, начиная от перекрестка с улицей Башкирская.

Номер: 125Выпуск: 3586Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс