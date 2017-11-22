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22.11.2017
Номер: 125
Выпуск: 3586
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс
НОВЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ ТРУБЫ
Коммунальное управление МУП РСУ проводит работы по прокладке нового водопровода на улице Красномаякская в Сухуме.
По словам директора МУП РСУ Даура Пачкория, от жителей улицы Красномаякская в Администрацию города поступило коллективное письмо. По поручению мэра Адгура Харазия, РСУ приступило к ремонтным работам.
Д.Пачкория сообщил, что 275 метров водопроводной трубы будет проложено по улице Красномаякская, начиная от перекрестка с улицей Башкирская.
Номер: 125
Выпуск: 3586
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс