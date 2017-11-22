АВТОРИТЕТ И ПРИЗНАНИЕ

К 60-летию Савелия Михайловича Читанава

Видный ученый ботаник-флорист, кандидат биологических наук, председатель Государственного комитета Республики Абхазия по экологии и охране природы Савелий Михайлович Читанава родился 12 марта 1957 г. в селе Пакуашь Очамчирского района в дружной многодетной семье. Пятерых сыновей и двух дочерей воспитали родители – скромные сельские труженики Детка Михайловна и Михаил Алексеевич.

В то время сельские школы давали глубокое полновесное образование, так что, подрастая, сыновья и дочери Читанава с легкостью поступили в вузы, и все получили высшее образование.

К сожалению, рано ушел из жизни старший брат Савелия – Вячеслав (Слава) Михайлович. Знавшие вспоминают его как талантливого поэта, прекрасного человека и профессионала. Слава много лет проработал редактором в журнале «Апсны Аказара». Подготовлено и скоро увидит свет собрание его сочинений. Почитатели его таланта с нетерпением ждут этого события.

Виталий Михайлович – начальник школы милиции МВД РА, полковник. Павел и Денис – по профессии, как и Савелий, биологи. Денис работает экологическим инспектором Сухумского района, Павел – в транспортной сфере.

Сестра Арина, как и большинство женщин после Отечественной войны народа Абхазии, реализовала себя в бизнесе. Недавно семью Читанава постигла тяжелая утрата – умерла сестра Рита.

Многие жители и гости послевоенной Абхазии помнят фито-бар «Мушни», который довольно долго работал на территории санатория РВСН в Сухуме. В баре можно было отведать натуральные соки и приобрести снадобья на основе произрастающих в Абхазии трав.

Это, безусловно, была блестящая идея: в склянках из темного стекла можно было приобрести натуральные народные лекарства от кашля, хронического тонзиллита, разной природы аллергических реакций и множества других недугов. Мысль открыть такой бар пришла братьям Читанава не только в связи с профессией Савелия. Народным врачевателем, причем известным в свое время, была мама – Детка Михайловна. Она приходилась родной внучкой известному в Абхазии целителю и долгожителю Саату Курикба. От него мама Савелия и переняла все секреты народной медицины, прекрасно разбиралась в целебных свойствах лекарственных трав и растений и к ней обращались за помощью не только односельчане, но и представители разных других уголков Абхазии. Причем – за помощью бескорыстной.

Свои добрые познания она передала детям. Теперь и они с готовностью откликаются, если кому-то нужна помощь такого рода.

После окончания Сухумской школы-интерната №1 им. Кондрата Федоровича Дзидзария Савелий Михайлович поступает на биолого-географический факультет Абхазского государственного университета. Окончив его в 1986 году, он был зачислен в штат отдела флоры и растительности Сухумского Ботанического сада (ныне – Институт ботаники Академии наук Абхазии).

Большой удачей для него стала работа в коллективе высококвалифицированных специалистов разного профиля, которых объединял своей энергией, талантом и любовью к делу член-корреспондент Академии наук Советской тогда еще страны Альфред Алексеевич Колаковский. Всемирно известный ботаник, автор монографии «Флора Абхазии» в четырех томах, Альфред Алексеевич Колаковский прошел все заповедные уголки Абхазии – нет места в горах и предгорьях, в которых ни ступала его нога. И это – не преувеличение. А сопровождали его в экспедициях ученики – опытный знаток абхазских гор и ущелий, один из авторов этих строк Зураб Адзинба и молодой ботаник Савелий Читанава. В Институте ботаники вообще царила очень здоровая творческая атмосфера, которую поддерживал директор института Гиви Григорьевич Айба.

Исследование флоры Абхазии и для Савелия – самого молодого в то время ученика Колаковского – стало главным направлением научной деятельности. Именно под чутким руководством Колаковского Савелий стал серьезным ученым. Его отличает многосторонний подход к проблемам, стремление изучить все составляющие флористического анализа нашего уникального региона. Он любит повторять, что без хороших учителей, без прочной профессиональной школы, а главное без личного желания самого человека невозможно в совершенстве овладеть профессией.

Савелий Михайлович считает, что нравственные основы и житейская мудрость, воспитанные в нем в семье, были упрочены под влиянием Альфреда Алексеевича. Опыт ученого и человека, который Колаковский передал своему молодому коллеге, переоценить просто невозможно. Ведь Альфред Алексеевич учил своих учеников не только тонкостям профессии, но и мыслить, анализировать, слышать оппонента в споре, не принимать скоропалительных решений. Он учил ежедневно работать над собой и всегда повторял, что без этого невозможно достичь успехов в науке.

За становлением Савелия Читанава как ученого Альфред Алексеевич наблюдал пристально, несмотря на загруженность, – в прямом смысле по-отечески, до последних дней жизни.

Важной вехой в научной деятельности Савелия Михайловича является изучение богатой флоры Колхиды, насчитывающей около 3600 видов. Сейчас Савелий Михайлович активно занимается составлением аннотированного «Конспекта флоры Колхиды» с учетом новейших таксономических изменений. Надеемся, что в ближайшее время он порадует нас изданием очередной монографии.

Во время экспедиций в Турецкой Республике он встречается с многочисленной абхазской диаспорой. Ему удается собрать большой интересный материал по этноботанике абхазов, в котором представлены названия растений, сохранившиеся в среде абхазской диаспоры в Турции и не вошедшие в уже изданный этноботанический словарь, опубликованный в 2008 году.

Первый «Этноботанический словарь Абхазии», включающий 500 названий естественных и культурных растений, состоит из трех разделов, и это позволяет легко находить в нем нужное название на любом из трех языков – абхазском, латинском и русском.

Создание этноботанического словаря – бесспорно, особое событие в научной жизни. Желаем автору успехов в работе над иллюстрированным этноботаническим словарем. Он уже сыграл значительную роль в популяризации знаний о богатой флоре Абхазии.

В результате экспедиционных посещений горных массивов Колхиды – Фишт-Оштенского (Россия), Гагрского, Бзыбского, Кодорского (Республика Абхазия); Рача-Лечхумского, Аджаро-Имеретинского (Республика Грузия); Понтийского (Турция) и исследований собранного полевого материала Савелию Читанава удается провести ботанико-географический и флористический анализ и выявить флорогенетическое единство северо-западной (Россия, Республика Абхазия и Республика Грузия) и юго-западной (Турция) частей, подтвердив тем самым целостность Колхидской флористической провинции. Эти данные явились справедливым обоснованием в перемещении юго-западной границы ботанико-географической провинции Колхиды от окрестностей г. Трабзона до окрестностей г. Самсуна.

Программа экспедиции включала не только вопросы выявления новых видов и форм растений, но и охватывала значительно более широкий круг проблем, так как области исследований на территории Турции ранее практически не посещались абхазскими ботаниками. Так что полученные данные о флоре и растительности в значительной мере обогатили знания абхазских ученых и будут использованы при создании Красной книги Абхазии, которая уже находится в процессе подготовки.

Результаты исследований представлены в многочисленных публикациях (свыше 50, четыре монографии), а также в докладах, с которыми ученый из Абхазии выступает на различных международных конференциях. В 2015 году Савелий Михайлович был приглашен в Лондон на V симпозиум Международного общества биосистематиков. Его доклад вызвал огромный интерес – как к самому ученому, так и к Абхазии в целом. Неоднократно принимал участие Савелий Читанава (в том числе и в качестве докладчика) в совещаниях экспертов в Женеве (Швейцария), Вене (Австрия) и Брно (Чехия), посвященных перспективам сохранения самшита колхидского в условиях инвазии самшитовой огневки.

Казалось бы, совсем недавно Савелий Михайлович пришел в качестве молодого сотрудника в Ботанический сад, и вот – он проработал в нем уже более 30 лет. За эти годы он проявил себя хорошим администратором и организатором, много лет являясь заместителем директора Института ботаники АНА по науке. Он активно привлекал молодые кадры, поддерживал их начинания, и его не смущала их смелось. Он всегда поощряет творческий потенциал молодых.

Его ответственность и доброжелательность внесли свою лепту в формирование атмосферы научного коллектива, в котором его с полным правом называют специалистом уникальным. Объёма выполненных им исследований хватило бы на целую лабораторию.

В 2014 г. руководство республики при формировании структуры Кабинета Министров доверяет С.М. Читанава ответственный пост председателя Государственного комитета по экологии и охране природы. Он с удвоенной энергией взялся за работу по сохранению и приумножению главного богатства Абхазии – ее уникальной природы. Благодаря его усилиям и непосредственному участию удалось сохранить самшит в ущелье реки Бзыбь.

Савелий Михайлович – очень разумный и доброжелательный руководитель. Каждый сотрудник – и Ботанического сада, а теперь и Комитета по экологии и охране природы – с легкостью обращается к нему со своими проблемами, и он всегда найдет время выслушать и по возможности помочь.

Савелий Михайлович – член президиума Ассоциации ботанических садов России, член Русского ботанического общества, член Московского общества испытателей природы (МОИП), и все это свидетельствует о высоком международном авторитете ученого и его тесных связях с зарубежными коллегами.

Да и семья Читанава в целом – это своего рода подтверждение, что дети, воспитанные в труде, традициях, непременно вырастут достойными, трудолюбивыми людьми. Такой же нравственный климат царит в семье и самого Савелия Михайловича. Вместе с супругой Дареджан Шенгелия (Дареджан – детский психолог) он воспитал двух сыновей и дочь. Саида – студентка третьего курса филологического факультета АГУ, Анри, золотой медалист и выпускник юридического факультета АГУ, как раз сейчас ожидает призыва в армию, а старший сын Саид уже служит. Он был призван после окончания Национального университета информационных технологий механики и оптики в Санкт-Петербурге, который окончил с красным дипломом по специальности «промышленная экология».

Научную и государственную деятельность Савелий Михайлович успешно сочетает с педагогической. Не меньше внимания он уделяет научно-организационным и общественным вопросам.

Научная и общественная деятельность Савелия Михайловича не раз отмечалась благодарностями, почетными юбилейными знаками, премиями.

60-летие со дня рождения и расцвет своей научно-педагогической и общественной деятельности Савелий Читанава встречает с большими планами на будущее.

Сотрудники Института ботаники АНА сердечно поздравляют Савелия Михайловича со славным юбилеем, желают ему здоровья, счастья, благополучия, реализации всего задуманного – во благо ботанической науки.

Эдуард ГУБАЗ, директор Института ботаники АНА,

Зураб АДЗИНБА, зав. отделом флоры и растительности Института ботаники АНА

Номер: 125Выпуск: 3586Рубрика: обществоАвтор: Эдуард ГУБАЗ, директор Института ботаники АНА, Зураб АДЗИНБА, зав. отделом флоры и растительности Института ботаники АНА