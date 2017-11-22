СОБЫТИЕ, ПЕРЕЛОМНОЕ ДЛЯ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ

Исторический ракурс

7 ноября – 100 лет самому противоречивому событию всей мировой истории. Осень 1917 года. Полгода после отречения Николая II от российского престола. Пика достигает соперничество между Временным правительством и различными левыми партиями. Одной из наиболее активных сил, претендовавших на власть, стала Российская социал-демократическая партия (большевиков) во главе с Владимиром Ульяновым (Лениным).

7 ноября 1917 года в Санкт-Петербурге начались выступления воинских частей и рабочей гвардии, которые были верны большевикам. Холостым выстрелом с крейсера «Авроры» был дан сигнал к штурму Зимнего дворца и провозглашению нового правительства на Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов.

Именно с этого дня началось формирование органов власти Советской России и строительство государства, которое вошло в историю как Союз Советских Социалистических Республик. Эти события надолго раскололи страну на сторонников и противников большевиков.

Сторонники считали их заслугой восстановление государственности; индустриализацию страны; распространение влияния на другие страны, также принявшие социалистический путь развития; ликвидацию безграмотности. Огромными достижениями СССР считают успехи науки, ставшей одной из передовых в мире, победу над нацистской Германией.

Противники же большой виной большевиков называют репрессии политических противников и просто несогласных с ними людей; казни по огромным спискам; уничтожение храмов и убийства священнослужителей; преследование национальных меньшинств – целые народы выселялись с мест своего традиционного проживания; «железный занавес», отгородивший страну на десятилетия от остального мира.

И все-таки событие это стало переломным для стран и народов мира. Советы, которые стали стихийно образовываться на фабриках, заводах и в армии сыграли основополагающую роль. И это обозначил Владимир Ленин в своих «Апрельских тезисах»: «Создание республики Советов рабочих, батрацких и крестьянских депутатов по всей стране, снизу доверху. Плата всем чиновникам, при выборности и сменяемости всех их в любое время, не выше средней зарплаты хорошего рабочего. Национализация всех земель в стране, распоряжение землею местными Советами батрацких и крестьянских депутатов. Слияние немедленное всех банков страны в один общенациональный банк и введение контроля над ним со стороны Совета рабочих депутатов. Переход к контролю со стороны Советов рабочих депутатов за общественным производством и распределением продуктов».

Эти тезисы стали фундаментом для возведения в России нового типа государства, основанного на социалистическом владении собственностью и ведущей роли пролетариата, который сам создает и контролирует власть.

Новое государство – Страна Советов – выдержало беспрецедентно жестокую схватку внутри страны (Гражданская война). Коммунистические идеи стали определяющими в освободительной борьбе во многих странах – Китае, Вьетнаме, на Кубе, в Южной Африке и многих других. Под влиянием социалистического лагеря прошли антиколониальные движения в мире. Коммунистические партии были образованы во многих странах.

Известный американский писатель Джон Рид, свидетель и участник Октябрьской революции 1917 года, в своей книге «Десять дней, которые потрясли мир», сказал об «изумительном чувстве свободы», понимании позитивности революционных изменений обычными людьми и о том, что результаты этой революции превзошли ожидания всего мирового сообщества.

Гигантский шаг в развитии России от «лапотной» до «сверхдержавы» сегодня никто не подвергает сомнению.

Один из уроков Октября – это идея «примирения всех эпох». «Уроки истории нужны нам для примирения», – отметил Президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что никто не может запретить людям свободно мыслить и открыто высказывать свою позицию по всем вопросам, и призвал к укреплению единства российского народа.

Такой же взгляд был подтвержден за круглым столом «100 лет Великой российской революции: осмысление во имя консолидации». Там озвучены тезисы, указывающие, каким образом российский народ может достичь «национального примирения»: признание преемственности исторического развития от Российской империи через Советский Союз к современной Российской Федерации; осознание трагизма общественного раскола; уважение к памяти героев обеих сторон, искренне отстаивавших свои идеалы, и к памяти невинно исчезнувших в массовых репрессиях и военных преступлениях; осуждение идеологии революционного или контрреволюционного террора; понимание ошибочности ставки на помощь зарубежных «союзников» во внутриполитической борьбе.

Осмысление Октябрьской революции высказали и представители церкви: «Когда-то разрушение храмов, массовые убийства верующих стали ужаснейшей страницей национального разделения, теперь мир вокруг возвращенных церквей должен стать олицетворением согласия и взаимного прощения».

Лидер Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов заявил: «Если мы будем опираться на все лучшее в этой эпохе, мы многого добьемся. Наша задача –соединить все три эпохи: имперскую, советскую и нынешнюю».

Несколько слов о самом празднике

В течение более чем 70 лет 7 ноября – День Великой Октябрьской социалистической революции – был главным праздником страны – СССР. Впервые государственное празднование 7 ноября не было проведено в 1991 году. Однако сам день 7 ноября оставался выходным до 2005 года. В 1996-м праздник был переименован в День примирения и согласия. В конце 2004 года Государственная Дума этот праздник отменила и ввела новый, с выходным днём 4 ноября, который получил название – День народного единства.

100-летие Октябрьской революции в России

В Санкт-Петербурге, 7 ноября, в полдень, пушечный залп в Петропавловской крепости напомнил о том, что 100 лет назад во время Октябрьского вооруженного восстания именно выстрел в Петропавловской крепости подал знак крейсеру «Авроре», который произвела холостой орудийный залп, ставший сигналом к штурму Зимнего дворца».

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В Ульяновске, на родине Владимира Ленина, – день открытых дверей в Ленинский мемориал, там состоялась дискуссия на тему «100 лет революции. Идеалы. Личности. Итоги».

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Посетители Дома-музея Владимира Ленина в Казани (Ленин учился в Казанском университете) стали участниками аудиоспектакля с мемориальной экспозицией.

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В Ставропольском государственном музее открылась выставка «Век революции», на которой представлены документы, вещи, фотографии участников тех событий – уроженцев края.

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В городе Иваново на митинге в честь юбилейной даты многие его участники подали заявления на вступление в ряды Ленинского комсомола.

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В Иркутске «Красные трамваи», украшенные атрибутами юбилея, бесплатно катали желающих.

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В Новосибирске в метрополитене начал курсировать вагон-музей «Улицы революции».

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В Омске прошла Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 100-летию Октября. В ней приняли участие представители 14 регионов России, гости из Казахстана, Молдавии, Украины и Израиля.

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В 1967 году, в год 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции, во многих городах и областях СССР были заложены «капсулы памяти». В посланиях потомкам рассказывалось об уровне жизни, образования, заботе о детях, ветеранах Революции, Великой Отечественной войны, просто стариках, о других достижениях Советской страны за 50 лет. Многие из этих капсул в дни 100-летия Октября были извлечены, вскрыты, послания зачитаны.

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На Дальнем Востоке, в столице Приморья, в краевой картинной галерее – выставка «Даешь революцию в искусстве!», которая собрала более 60 экспонатов, рассказывающих об этом периоде в истории.

В Магадане 100-летие революции отметили театральным вечером.

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В честь 100-летия Великой Октябрьской революции в Орле, Воронеже, Ярославле, Липецке, Волгограде, Архангельске, Норильске, Пскове, Петрозаводске, Сыктывкаре, Тамбове, Белгороде, Алтайском крае, Красноярске, Чите, Сочи, Махачкале, Кабардино-Балкарии, Адыгее, Бурятии, других местах состоялись торжественные шествия, митинги, собрания, концерты, фото- и художественные выставки, возложения цветов к памятникам Владимиру Ленину и героям гражданской войны.

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Коммунистическая партия Российской Федерации в течение недели проводила торжественные мероприятия, приуроченные к 100-летию Октября, – возложение венков к Мавзолею В.И.Ленина, к памятнику Неизвестному солдату, встречи, беседы с молодежью, «круглые столы», многое другое. Завершились они традиционным праздничным шествием и митингом в Москве. В поздравлении лидера Компартии Геннадия Зюганова говорится: «Россия выстрадала революцию, она пришла к социализму трудной дорогой мечтаний и стремлений. Это был воистину великий порыв».

Коммунисты Абхазии отметили 100-летний юбилей революции

В день юбилея – 7 ноября – члены КПРА в столице Абхазии возложили яркие букеты осенних цветов к памятникам: основателю Советского государства Владимиру Ильичу Ленину, первым руководителям молодого Советского Абхазского государства, революционерам, выдающимся государственным деятелям Нестору Лакоба, Ефрему Эшба, Николаю Акиртава.

Члены Политсовета КПРА П.Барциц, А.Пилия, В.Пилия, В.Цугба, Д.Губаз, В.Авидзба, коммунисты столичной и районных организаций, прибывшие в этот торжественный день в Сухум, «вспоминали минувшие дни», говорили о необходимости омоложения рядов Компартии, о расширении воспитательной работы среди молодежи, о роли коммунистов в консолидации общества, наведении общественного порядка в республике. Не обошли вниманием и повестку дня предстоящего съезда КПРА в честь этого знаменательного юбилея. Съезд состоится после возвращения председателя Политсовета КПРА Л.Шамба и руководителя Сухумской городской парторганизации И.Ладария из Москвы, куда они были приглашены лидером Российских коммунистов Г.Зюгановым на мероприятия, посвященные 100-летию Великой Октябрьской революции.

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Л. Шамба, председатель Политсовета КПРА, вернувшись из Москвы с юбилейных мероприятий, и, отвечая на расспросы коммунистов Абхазии о празднике, сказал: «Торжественно! Грандиозно! С полным и глубоким пониманием очень многими россиянами и зарубежными гостями юбилея значимости и актуальности события, произошедшего 100 лет назад, для сегодняшнего выстраивания жизненного уклада во многих государствах мира».

– А что касается непосредственно Абхазии, – продолжил Лев Шамба, – то мы – коммунисты республики, уверены: Октябрьская революция, Советская власть спасли абхазский народ от физического исчезновения. Все, чего мы сегодня достигли в экономике, культуре, социальной жизни, – результат завоеваний Октября. Советское государство выработало программу раскрепощения наций и народностей, проживающих на территории страны, и изложило ее принципы в «Декларации прав и народов России», подписанной Владимиром Лениным в ноябре 1917 года, уже через несколько дней после свершения Октябрьской революции. Декларация провозглашала равенство и суверенность народов, их право на самоопределение, вплоть до образования самостоятельного государства, свободное развитие национальных меньшинств и этнических групп.

Советская власть была установлена в Абхазии 4 марта 1921 года. Руководители страны Нестор Лакоба, Ефрем Эшба, Николай Акиртава от имени народа сообщили Ленину, что родилась новая Советская Социалистическая Республика Абхазия и она должна войти в общероссийскую Федерацию. Эти требования руководства Абхазии Центральный комитет Российской Коммунистической партии (большевиков) одобрил 31 марта 1921 года. А 21 мая 1921 года и Революционный комитет Грузии принял Декларацию о независимости Советской Социалистической Республики Абхазия. Абхазский народ, которому Советская власть дала возможность сохраниться и развиваться, достиг очень многого во всех областях.

Эти исторические факты для нас имеют очень большое значение, подчеркнул председатель Политсовета КПРА Л.Шамба. Сегодняшняя Грузия, продолжающая дело меньшевика Жордания, Сталина, Шеварднадзе и других, никак не может смириться с независимостью Абхазии, предпринимает реваншистские шаги для вовлечения ее под свою юрисдикцию. Грузии не понять, что после кровавой, навязанной нам войны, абхазы и грузины не смогут жить в едином государстве.

Абхазский народ строит демократическое, правовое государство. Нам и сегодня, подчеркнул Лев Шамба, никак нельзя забывать, что истоки восстановления государственности Абхазии, основы ее экономики, культуры были заложены именно в годы Советской власти, под руководством Коммунистической партии, заложены Октябрем.

Публикацию подготовила Лилиана ЯКОВЛЕВА

с использованием исторических документов и материалов электронных СМИ

Номер: 125Выпуск: 3586Рубрика: обществоАвтор: Лилиана ЯКОВЛЕВА