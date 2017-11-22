ОН НИ ОТ КОГО НЕ ЗАВИСЕЛ, НИ НА КОГО НЕ ОГЛЯДЫВАЛСЯ И НИКОГО НЕ БОЯЛСЯ

Памяти Гиви Смыр

Вот мы и прожили первый год без Гиви Шамеловича Смыр. Год назад в эти дни в Абхазии тоже стояла солнечная погода, и мы провожали его в последний путь, поднимаясь все выше и выше, а солнце в это время провожало избранного Богом по-своему, лаская предзакатными лучами нашу скорбную процессию…

Накануне годовщины в Музее Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба состоялся показ фильма «Ему открывались другие миры», посвященного памяти Гиви Шамеловича Смыр.

Как заявила автор проекта Циза Гумба, стоит считать этот показ предварительным, поскольку, как выяснилось, у близких Гиви людей еще есть материалы, которыми можно дополнить и обогатить фильм.

Просмотр состоялся накануне годовщины смерти знакового для Абхазии человека. Гиви умер 18 ноября, а вспоминали его 13-го, во Всемирный день доброты. А безграничная доброта и щедрость – и были самыми главными качествами Гиви Шамеловича.

Гиви Смыр уже при жизни был легендой. Первооткрыватель Новоафонской пещеры и еще многих других не менее прекрасных пещер, человек, своей честной гражданской позицией привлекавший внимание к важнейшим государственным – в первую очередь экологическим – проблемам.

В фильме говорится, что Гиви нередко один выступал против многих – и побеждал. Так, не объяви он голодовку, когда в Новом Афоне еще в советские времена собирались разрабатывать карьер, сегодня бы мы, возможно, не имели бы ни Анакопийской крепости, ни других достопримечательностей этого святого города.

Во время Отечественной войны народа Абхазии Гиви Смыр возглавлял штаб 1-го батальона Гумистинского оборонительного рубежа, позже командовал Четвертым мотострелковым батальоном. Но даже во время войны он в интервью журналистам Абхазского телевидения подчеркивает, что у него еще остается надежда на то, что во врагах победит человеческая сущность.

Последние 15 лет жизни Гиви Шамелович Смыр был директором той самой – открытой им в юности – Новоафонской пещеры. Но это мало повлияло на его образ жизни и отношение к окружающему миру. Он оставался простым, открытым, щедрым человеком и очень тяготился своей популярностью.

В основу фильма положены воспоминания друзей – художников Руслана Пандария и Нодара Цвижба, архимандрита Дорофея Дбар – и фрагмент прозы Даура Зантария о Гиви. На показе присутствовали родные Гиви Шамеловича, его сыновья и супруга Жаклин.

Все присутствующие благодарили создателей фильма, Цизу Гумба – за идею – и сотрудника АГТРК Эльдара Дамирова, который выступил не только в привычной ему роли оператора, но и частично еще и режиссера, и монтажера, и журналиста.

На вечере был представлен поэтический монтаж, подготовленный семиклассниками тамышской школы, класс который носит имя Гиви Смыр. После просмотра фильма некоторые зрители, в том числе Спикер Парламента РА Валерий Кварчия и заместитель министра культуры и историко-культурного наследия Батал Кобахия, поделились впечатлениями. И Батала Кобахия, и Валерия Кварчия с Гиви связывали десятилетия дружбы.

В фильме есть уникальные кадры – фрагменты интервью с самим Гиви военного и послевоенного времени. Гиви, как и в жизни, в этих интервью предельно прост и честен и называет своими именами все происходящее вокруг нас. При всей своей доброте и деликатности по отношению к человеку как таковому вообще, Гиви не терпел фальши.

После просмотра Батал Кобахия написал в интернет-журнале: «Вместе с ним ушла целая эпоха, в которой голос одного человека звучал убедительнее, чем крик толпы. И Гиви Смыр был один из немногих, кто обладал этим голосом. И к нему всегда прислушивались. И ему верили. Он редко давал советы кому и как жить. Просто сам жил в соответствии со своей совестью и ценностями, и это оказывало безусловное влияние на всех, кто хотя бы раз попадал в его орбиту добра и мудрости».

Добро, мудрость и честь – гражданина и мужчины – вели его по жизни. Это и был его единственный внутренний камертон. Он ни от кого не зависел, ни на кого не оглядывался и никого не боялся. Добро, мудрость и честь – это же так естественно и просто. И эти ценности в нашем распоряжении, и не только для того, чтобы мы помнили о нем.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Рука не соскользнет.

И нет ни капли страха,

А только страсть узнать,

Что там – в земли плену,

В глухом колодце

Космоса земного,

Как он предчувствовал,

Спускаясь в глубину.

Номер: 125Выпуск: 3586Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА