СТУДЕНТ ЛИГИ ПЛЮЩА? ПРЕСТИЖНО!

Это интересно знать

Наверное, многие слышали о таких учебных заведениях, как, Гарвард, Принстон, Йель, Браун, Колумбия, Дартмут, Пенсильвания, Корнелл. Это старейшие высшие учебные заведения Америки. И объединены они в так называемую Лигу плюща. Название это происходит от густых зеленых побегов плюща, обвивающих старые здания университетов. Большое количество американских политических деятелей, видных экономистов, финансистов, медиков, юристов получили образование в одном из университетов Лиги плюща. Оттуда вышли и многие Нобелевские лауреаты. Лига плюща – эталон престижного высшего образования.

Многие выпускники школ самых разных стран и городов мира грезят о том, чтобы хоть мельком увидеть эти университеты. А уж учиться там!

В каждом университете созданы уникальные возможности для учения и проживания. Можно сказать, что это – город в городе. Территория каждого сравнима с небольшим населенным пунктом.

Для того чтобы стать частью этого «сказочного мира», надо пройти собеседование, сдать много экзаменов. Нужны очень серьезные знания. Конкурсы туда очень большие. За год обучения студенты платят более 30 тысяч долларов.

Кому повезет, пусть учатся. Пусть выпускники западных школ стараются заполучить заветное звание – студент университета из Лиги плюща.

Мы, школьники Абхазии, тоже мечтаем о хорошем образовании. Но для этого надо серьезно учиться в школе. Поэтому всем, особенно тем, кто в этом году сдает экзамены, удачи!

Алиса АДЛЕЙБА, ученица 11 класса сухумской 10-й средней школы имени Н.А.Лакоба

Номер: 125Выпуск: 3586Рубрика: обществоАвтор: Алиса АДЛЕЙБА, ученица 11 класса сухумской 10-й средней школы имени Н.А.Лакоба