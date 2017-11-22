ДЕМОНТАЖ ПАМЯТНИКА В КИЛМАРНОКЕ

Политсовет ПП «Апсны» обратился в Министерство иностранных дел Республики Абхазия с просьбой донести до участников Женевских дискуссий позицию членов партии относительно намерения властей Шотландии демонтировать памятник защитникам Абхазии, установленный в г. Килмарноке.

Политсовет ПП «Апсны» расценивает возможный демонтаж памятника как факт преследования памяти воинов, отстоявших независимость Абхазии в кровопролитной войне с войсками Госсовета Грузии.

«Последние действия грузинских властей еще раз доказывают, что в Тбилиси рассматривают Абхазию как просто территорию, а судьба народа нашей страны их мало волнует. За последние 100 лет Республика Абхазия дважды подвергалась агрессии со стороны Грузии. «Доблестные» генералы Мазниашвили и Каркарашвили прямо заявляли о своем желании полностью истребить абхазский народ. Мы хорошо помним, как пытались запретить абхазский язык, закрывались национальные школы. Жернова грузинской репрессивной машины перемололи в 30-е годы прошлого века сотни талантливых представителей абхазской интеллигенции. Свежи в памяти факты уничтожения грузинскими войсками памятников культуры и науки. Эти варварства происходили всего 25 лет назад. Но власти Грузии не остановились на этом. Они продолжают преследовать наших ученых, деятелей культуры, спортсменов, выезжающие на гастроли детские коллективы. Такая человеконенавистническая политика сегодня коснулась памяти погибших защитников Родины. Иначе как кощунством это не назовешь», – говорится в обращении.

Представители Политсовета ПП «Апсны» призвали страны, вовлеченные в Женевский переговорный процесс, остановить грузинских политиков: «Цинизм и игнорирование политических реалий не может не вызывать нашей обеспокоенности. Цивилизованный мир должен призвать к ответу Тбилиси за все деяния, совершенные и совершаемые в отношении нашего многонационального народа».

Номер: 125Выпуск: 3586Рубрика: политикаАвтор: Политсовет ПП «Апсны»