В КАВКАЗСКОМ ДОМЕ – У КАЖДОГО НАРОДА СВОЕ ДОСТОЙНОЕ МЕСТО И ВАЖНАЯ РОЛЬ

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17 ноября Президент РА Рауль Хаджимба принял участие в международной конференции «Кавказ в контексте глобализации». Для обсуждения механизмов укрепления общего для Республики Абхазия и республик Северного Кавказа культурно-информационного и гуманитарного пространства и создания Международного Кавказского клуба в зале заседаний Кабинета Министров РА собрались абхазские и российские политики и политологи, ученые, представители культуры, бизнеса, образования. В зале присутствовали студенты-международники АГУ .

Инициаторы мероприятия считают, что институт такого рода будет содействовать интеграционным процессам на Кавказе, укреплению мира в регионе.

Символично, что вели конференцию как с российской, так и с абхазской стороны люди, по статусу символизирующие удачный синтез культуры и политики, – генеральный директор Центра этнопроблематики в СМИ при Союзе журналистов России культуролог Сулиета Кусова-Чухо и кандидат политологических наук, помощник Президента Абхазии, директор Государственного русского театра драмы РА им. Ф. А. Искандера Ираклий Хинтба.

После взаимных приветствий и представления участников слово было предоставлено Президенту РА Раулю Хаджимба. Глава государства отметил, что в предстоящем 2018 году Абхазия будет отмечать две значимые юбилейные даты – 25-ю годовщину победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. и 10-летие признания Российской Федерацией независимости Республики Абхазия как суверенного независимого государства. Визит Президента Российской Федерации В.В. Путина 8 августа 2017 года в Абхазию вновь подтвердил союзнический и стратегический характер абхазо-российских отношений в условиях новых глобальных вызовов. В ходе визита прозвучали важные слова о том, что у России «совершенно особые отношения с Абхазией, мы надежно гарантируем безопасность и самостоятельность Абхазии, ее независимость».

– Историческая память, – продолжил Р. Хаджимба, – играет особую роль в определении кавказской идентичности. Исторические сюжеты столетней давности гулким эхом отдаются в днях сегодняшних, разрывая хрупкий мир Кавказа уже в новых геополитических условиях. Оккупация Абхазии меньшевистским правительством Грузии в 1918 году перекликается с трагическими событиями 90-х. Правительство Ноя Жордания, которое позиционировало Грузию как социал-демократическую республику, ввело обязательное грузинское подданство в Абхазии при выборах городских самоуправлений, тем самым лишив права голоса вместе с абхазами и русских, и армян, и греков, то есть все остальное население – за исключением грузин.

Отголоском имперских амбиций Грузии начала XXI века становится ее апеллирование к Западу как союзнику в новом столетии. Оторванность от русского мира – цивилизационного стержня всей грузинской истории последних трех столетий – очевидно влияет на ее нынешнюю политику по отношению к Южной Осетии и Абхазии. Тем не менее политические амбиции грузинской элиты радикально противоречат логике истории.

Р. Хаджимба напомнил, что во время недавних переговоров с Президентом России Владимиром Путиным они «...договорились еще теснее координировать шаги в противодействии вызовам и угрозам безопасности на Кавказе. А они имеются, это мы с вами хорошо видим, и могут переместиться и на территорию Абхазии. Создание единого контура обороны и безопасности, предусмотренное Договором о союзничестве и стратегическом партнерстве, направлено на защиту Кавказа в целом от военной угрозы и дестабилизации. Поддержание и укрепление безопасности Кавказа в широком смысле также подразумевает высокую роль и значение Абхазии в качестве стратегического игрока в Кавказском регионе, потенциал которого задействован еще не в полной мере».

Приветствуя участников конференции, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РА Семен Григорьев подчеркнул, что не вызывает сомнений актуальность темы, которой посвящен форум, и напомнил события классической холодной войны между Востоком и Западом в 70-80-х и в начале 90-х годов прошлого века и сравнил те процессы с происходящими сегодня: «Наступление на Россию и ее союзников нельзя расценить иначе как навязывание нам холодной войны. Сейчас это повторяется, возможно, даже по некоторым направлениям в более острой форме. Если тогда у Советского Союза вопрос с союзниками решался естественным путем, то сейчас за сохранение каждого союзника в орбите российских интересов приходится бороться. В этом плане существование дружественной братской Абхазии – стратегического партнера РФ – является для России принципиально важным».

По регламенту конференции были запланированы две дискуссии – по итогам двух серий докладов. Сначала выступили кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Александр Скаков «Абхазия как перспектива: XXI век для региона и страны», заместитель директора Института стран СНГ, доктор политических наук Владимир Евсеев (доклад «Безопасность на Кавказе в условиях глобальной турбулентности») и абхазский политолог Лейла Тания – с докладом «Абхазия как фактор безопасности и развития Черноморско-Кавказского региона».

Докладчики проводили сравнение процессов, происходящих в Абхазии и вокруг Абхазии с теми, которые прослеживаются в странах, возникших на пространстве бывшей Югославии.

Выступавшие на дискуссионной площадке говорили, что нужно налаживать взаимопонимание и добрые отношения между всеми народами Кавказа, в том числе абхазским и грузинским. Но в то же время если между Абхазией и Грузией вновь возникнет вооруженный конфликт, северокавказские народы, не раздумывая, выступят в защиту Абхазии.

Во второй части конференции выступили ученые Василий Авидзба с докладом «Культурно-цивилизационные взаимоотношения народов Северо-Западного Кавказа и России: ретроспектива и перспективы» и Аслан Авидзба – с докладом «Прошлое на службе настоящего или настоящее в плену у прошлого (Проблема реконструкции исторической памяти)».

В дискуссиях принимали участие как политологи и ученые, так и деятели культуры и искусства. Затем перешли к вопросу создания Международного Кавказского клуба, главной целью которого является содействие интеграционным процессам на Кавказе и укрепление мира в регионе. После обсуждения такое решение было принято.

Как заметила журналистам Сулиета Кусова-Чухо, идея создания такого клуба одобрена также Президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 125Выпуск: 3586Рубрика: политикаАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА