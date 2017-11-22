ПОГРАНОТРЯДУ СГБ АБХАЗИИ – 25 ЛЕТ

25-летию со дня образования Пограничного отряда СГБ Абхазии было посвящено торжественное мероприятие, которое открыл заместитель председателя СГБ, начальник пограничного отряда Нодар Чачхиани. «25 лет – очень значимая и весомая дата,– сказал он.– Все это время наши сотрудники защищают границы Абхазии. 20 ноября 1992 года был создан абхазский Погранотряд, начавший деятельность на абхазо-российской границе и на некоторых других участках пограничной территории Абхазии. После победы в Отечественной войне народа Абхазии главной задачей абхазских пограничников стала охрана абхазо-грузинской границы по реке Ингур. С 30 апреля 2009 года, согласно межгосударственному соглашению, осуществляется совместная охрана госграницы РА абхазскими и российскими пограничниками. Погранотряд СГБ РА самым тесным образом сотрудничает с Погрануправлением ФСБ РФ в РА».

В честь праздника прошла церемония присвоения очередных воинских званий, отличившимся сотрудникам были вручены медали и грамоты.

Торжественное мероприятие завершилось выступлением детской хореографической студии «Кавказ» при Государственном ансамбле «Кавказ» им. Кандида Тарба.

Номер: 125Выпуск: 3586Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс