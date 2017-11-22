РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОДСТАНЦИИ

Генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария посетил подстанцию 110 кВ «Гагра-1», где проводится модернизация электрической подстанции и распределительной сети.

Капитальный ремонт проводится согласно Инвестиционной программе.

По словам главного инженера РУП «Черноморэнерго» Тенгиза Гирджинба, на данном этапе уже установлено новое современное оборудование, в том числе трансформатор мощностью 25 МВА.

От подстанции «Гагра-1» электроэнергия будет питать основные узлы города Гагра, в частности, ее центральные районы.

«Подстанция давно нуждалась в капитальном ремонте. Всем известно, что для устаревшей энергосистемы Абхазии наиболее сложным считается Гагрский район. Из-за большого количества потребления электроэнергии сети часто не выдерживают колоссальных нагрузок, и как следствие – перебои в подаче электроэнергии. Ремонт подстанции призван кардинально изменить сложившуюся ситуацию», – отметил Басария.

По словам гендиректора, контроль за ходом работ ведется регулярно.

Пресс-центр РУП «Черноморэнерго»

Номер: 125Выпуск: 3586Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс