ФЕСТИВАЛЬ ЗАВЕРШЕН

XI Северокавказский открытый фестиваль кино и телевидения «Кунаки» объявил победителей вечером в понедельник.

Из 247 присланных на конкурс фестиваля было отобрано около 50 картин в трех номинациях: полнометражные документальные фильмы, короткометражные документальные фильмы и телевизионные фильмы.

Большинство наград жюри присудило молодым кинематографистам. Впервые за историю фестиваля членами жюри было принято решение в каждой номинации отметить по две работы. По словам президента кинофестиваля «Кунаки» Сулиеты Кусова-Чухо, такое решение было принято в связи с тем, что работы были близки друг к другу по уровню. Гран-при в этом году никому не присудили.

Лучшими телевизионными фильмами были названы работы: фильм режиссера Вадима Цаликова «Алибек» о династии Кантемировых, получивший от Администрации Президента Абхазии диплом «за верность традициям куначества», а также фильм режиссера Ирины Васильевой «Наплыв и любовь».

В номинации «Лучший короткометражный документальный фильм» были отмечены две работы: фильм режиссера Анастасии Штантке «А какой ты?» и работа Карины Веленкиной «Бриллианты для моих муравьев».

Лучшими полнометражными фильмами были названы работы студентов ВГИКа Андрея Ананина («Дым отечества») и Евгения Хаваева («Конкурс»).

По словам Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба, фестиваль «Кунаки» – это дискуссионная площадка, где видные деятели киноискусства знакомятся с новыми творческими достижениями, оценивают результаты художественных исканий современных мастеров. «Благодаря этому наш национальный кинематограф, у которого интересная история, может получить достойное развитие. Мы не можем полноценно развиваться в условиях духовной, информационной изоляции и отчуждения. Этот кинофестиваль дает возможность раскрываться и развиваться», – сказал Президент Абхазии.

Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия отметила специальным дипломом дебютную работу «Незабытое кино «Осетия» режиссера Максима Самарина.

«Это кино про кино. Это часть большого проекта о киностудиях, которые были в СССР. Очень трогательная история про Северо-Осетинскую киностудию.

Многие фильмы выйдут на большой экран, в большую творческую жизнь. Все это пойдет отсюда. Самое главное на этом фестивале – не номинации и места, а то, что профессионалы встретились и говорят о кино», – сказала Эльвира Арсалия.

Номер: 125Выпуск: 3586Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс