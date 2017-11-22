ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с днем рождения.

В поздравлении, в частности, говорится:

«От имени руководства Республики Абхазия и от меня лично примите сердечные поздравления по случаю дня Вашего рождения.

На протяжении многих лет Вы совершаете свое служение Отечеству, внося весомый вклад в утверждение традиционных нравственных ценностей и вечных духовных идеалов в жизни народа, в созидание межнационального и межрелигиозного мира и согласия, в воспитание подрастающего поколения, что заслуживает самой искренней признательности.

Своим личным примером, проявляя приверженность к общечеловеческим ценностям мира, справедливости и добра, Вы оказываете большое влияние на обновление духовного состояния общества.

Позвольте выразить Вам искреннюю благодарность и признательность за поддержку, которую Вы всегда оказываете Абхазской православной церкви, за укрепление мира, сохранение общего духовного, историко-культурного наследия.

Уверен, что многовековая мудрость православия будет и впредь давать нашим народам духовно-нравственные ориентиры для бытия и созидания.

От всей души желаю Вам, Ваше Святейшество, крепкого здоровья и благополучия, новых свершений в Вашем благородном служении».

Номер: 125Выпуск: 3586Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА