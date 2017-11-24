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АНЕКДОТЫ
***
Гаишник останавливает машину за превышение скорости.
Водитель:
– Ну, не мог я превысить скорость!
– Почему это?
– Да, к теще я еду...
***
Останавливает гаишник кавказца.
– Права есть?
– Есть!
– Техосмотр есть?
– Есть!
– А почему ремень не надел?
– Э, брат, кто ремень надевает на спортивные штаны?!
***
Счастливый брак: это когда каждый из супругов убежден, что ему в жизни повезло больше, чем другому.
***
Теща попросила купить ей что-то из морепродуктов, чтобы порадовать себя деликатесом. Купил ей пачку морской соли, пусть наслаждается.
***
– Чем отличаются орехи от мужа?
– Орехи грызут, когда есть деньги, а мужа грызут, когда нет денег.
***
– Что такое шампанское по-семейному?
– Это когда муж пьет водку, а жена шипит.
***
– Чем отличается полигон от самогона?
– Самогон испытывают втихую, а полигон в открытую.
***
Грузин упал в пропасть. Армянин ему кричит:
– Вахтанг, ты живой?
– Живой!
– Голова целый?
– Целый!
– Рука целый?
– Целый!
– Нога целый?
– Целый!
– Так вылезай.
– Слушай! Я еще не упал.
***
– Почему армяне в космос не летают?
– Если армяне полетят в космос, то они умрут от гордости, азербайджанцы – от зависти. Не оставлять же Закавказье грузинам!
***
Когда после гостей остается гора грязной посуды, смекалистая жена спровоцирует скандал с битьем этой самой посуды.
***
Армянская мудрость: деньги – зло, но на них можно купить добро.
Номер: 126
Выпуск: 3587
Рубрика: общество
Автор: Из книги "Армянские анекдоты"