АНЕКДОТЫ

***

Гаишник останавливает машину за превышение скорости.

Водитель:

– Ну, не мог я превысить скорость!

– Почему это?

– Да, к теще я еду...

***

Останавливает гаишник кавказца.

– Права есть?

– Есть!

– Техосмотр есть?

– Есть!

– А почему ремень не надел?

– Э, брат, кто ремень надевает на спортивные штаны?!

***

Счастливый брак: это когда каждый из супругов убежден, что ему в жизни повезло больше, чем другому.

***

Теща попросила купить ей что-то из морепродуктов, чтобы порадовать себя деликатесом. Купил ей пачку морской соли, пусть наслаждается.

***

– Чем отличаются орехи от мужа?

– Орехи грызут, когда есть деньги, а мужа грызут, когда нет денег.

***

– Что такое шампанское по-семейному?

– Это когда муж пьет водку, а жена шипит.

***

– Чем отличается полигон от самогона?

– Самогон испытывают втихую, а полигон в открытую.

***

Грузин упал в пропасть. Армянин ему кричит:

– Вахтанг, ты живой?

– Живой!

– Голова целый?

– Целый!

– Рука целый?

– Целый!

– Нога целый?

– Целый!

– Так вылезай.

– Слушай! Я еще не упал.

***

– Почему армяне в космос не летают?

– Если армяне полетят в космос, то они умрут от гордости, азербайджанцы – от зависти. Не оставлять же Закавказье грузинам!

***

Когда после гостей остается гора грязной посуды, смекалистая жена спровоцирует скандал с битьем этой самой посуды.

***

Армянская мудрость: деньги – зло, но на них можно купить добро.

Номер: 126Выпуск: 3587Рубрика: обществоАвтор: Из книги "Армянские анекдоты"