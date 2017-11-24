В ПОГОНЕ ЗАПРЕДЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Автоклуб

На западе США – в штатах Невада, Юта, Орегон и Калифорния – раскинулось пустынное нагорье, известное как Большой Бассейн. Во всех этих штатах какую-то часть покрывало общее озеро Бонневилль, размером с море и это было 30 000 лет назад. Сегодня его не существует, так как климат и солнце его высушили и оставили огромную соляную пустыню, бывшее дно озера.

В начале XX века некий Билл Ришел, представитель американской автомобильной компании Pierce Arrow, решил покорить пустыню скоростью, было это в 1912 году. С того времени здесь устраиваются ежегодные автогонки на супер-скорость. В 1914 году здесь поставили рекорд для наземного транспорта – 228 км/час. В 1997 году автомобиль обогнал скорость звука, развив 1228 км/час. На нем стоял авиационный турбореактивный двигатель Rоlls Royce.

В Бонневиле поставлен рекорд скорости на мотоцикле. Сегодня он равен 605,7 км/час.

Соляная пустыня – это мир, где хотят поставить рекорд те, кто любит скорость. Нет, супер-скорость!

Юрий КУРАСКУА

Номер: 126Выпуск: 3587Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА