ЖИДКАЯ МЕДАЛЬ

Когда во время войны Нильс Бор решил бежать из оккупированной немцами Дании, он не рискнул взять с собой золотую медаль Нобелевского лауреата. Он растворил ее в царской водке, а бутыль с раствором оставил на видном месте в шкафу. Вернувшись на родину после войны, Бор извлек золото из раствора и заказал себе из него новую медаль.

Номер: 126Выпуск: 3587Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы