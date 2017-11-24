Главная




 
ЖИДКАЯ МЕДАЛЬ 24.11.2017

ЖИДКАЯ МЕДАЛЬ

Когда во время войны Нильс Бор решил бежать из оккупированной немцами Дании, он не рискнул взять с собой золотую медаль Нобелевского лауреата. Он растворил ее в царской водке, а бутыль с раствором оставил на видном месте в шкафу. Вернувшись на родину после войны, Бор извлек золото из раствора и заказал себе из него новую медаль.


Номер:  126
Выпуск:  3587
Рубрика:  общество
Автор:  Из российской прессы

Возврат к списку

 