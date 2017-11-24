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24.11.2017
Номер: 126
Выпуск: 3587
Рубрика: общество
Автор: Из российской прессы
ЖИДКАЯ МЕДАЛЬ
Когда во время войны Нильс Бор решил бежать из оккупированной немцами Дании, он не рискнул взять с собой золотую медаль Нобелевского лауреата. Он растворил ее в царской водке, а бутыль с раствором оставил на видном месте в шкафу. Вернувшись на родину после войны, Бор извлек золото из раствора и заказал себе из него новую медаль.
Номер: 126
Выпуск: 3587
Рубрика: общество
Автор: Из российской прессы