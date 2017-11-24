САМЫЙ ДОРОГОЙ КОЛЬТ

Сегодня в мире существует громадное количество всякого оружия: от пистолетов до ядерных ракет и водородных бомб. Но только самые первые экземпляры, такие как кольт образца 1849 года, ценятся как подлинные раритеты и стоят не меньше 1 миллиона долларов...

Нельзя сказать, что до появления Сэмюэля Кольта в мире не было удобного и простого в обращении оружия. Было, но американский изобретатель и бизнесмен стал первым, кто отнесся к оружию как к произведению искусства. Ведь предложенный им револьвер был не только удобен, но и красив. А то, что из него в течение нескольких секунд можно было выстрелить 5-6 раз, не тратя времени на перезарядку, значительно повышало шансы стрелка на выживание.

Что бы ни говорили, старина Сэмюэль выстрадал право на изобретение револьвера. Ведь он занимался этим с 14 лет. А свой первый пригодный для производства пистолет – «Кольт Патерсон» – он сконструировал в 22 года. Компания, основанная Кольтом, не сразу начала приносить доход. Более того, после пяти лет существования она с треском обанкротилась. И неизвестно, как бы сложилась его судьба, если бы оружием молодого конструктора не заинтересовался командир корпуса техасских рейнджеров Сэмюэль Уолкер. Отряды бравых техасских рейнджеров начали создаваться с 1840 года. Приблизительно в это же время отряд Сэмюэля Уолкера, вступивший в схватку с превосходящими силами индейцев команчей (15 против 60), вооруженный револьверами Кольта с невиданной в те времена скорострельностью, не потерял в тяжелом бою ни одного человека. Капитан Уолкер, бывший командиром корпуса, в первую очередь воздал молитву Богу, а во вторую – неизвестному на тот момент создателю прекрасного револьвера. Вскоре с подачи Уолкера Кольту заказали крупную партию револьверов «Кольт Уолкер», с которой и началось феноменальное восхождение фирмы Кольта. Правда, этот револьвер весил целый килограмм, а его длина достигала 40 см. Но главное – рейнджеры были довольны. И тут выяснилось, что Кольт не только великий изобретатель, но и хороший рекламщик. Чтобы сделать свое оружие популярным, он заключал сделки с писателями и журналистами с условием, что в случае упоминания в тексте его детища они получат хорошее вознаграждение. Кроме этого, он предпринимал и другие неожиданные ходы: так, для Всемирной выставки в Лондоне в 1851 году он создал новый хит – карманную модель «Кольт 1849» 31-го калибра. Револьвер был выпущен ограниченной партией – поверхность револьвера украшали изображения диких животных, выполненные золотом. Эти экземпляры были предметом особой гордости и своеобразной «визитной карточкой» Сэмюэля Кольта: он дарил их и продавал только самым важным из своих современников. В частности, три таких револьвера американский оружейник презентовал Николаю I – они сейчас хранятся в Эрмитаже.

К сожалению, этих револьверов во всем мире осталась всего лишь 21 штука. Поэтому неудивительно, что один из них, появившийся на аукционе Sotheby's в 2012 году, привлек внимание многих ценителей старинного оружия. Ажиотаж был таков, что револьвер с серийным номером 63 306 с легкостью преодолел планку в 1 миллион долларов.

Так что, если у вас где-нибудь на захламленном чердаке валяется запыленный и потускневший прадедушкин револьвер, привезенный из каких-либо дальних стран, оботрите его ветошью и внимательно присмотритесь: возможно, это тот самый легендарный 22-й кольт, за который в Лондоне дают не менее миллиона долларов. Ведь недаром кто-то из поклонников этого замечательного оружия сказал об изобретении Сэмюэля: «Бог создал людей сильными и слабыми. Сэмюэль Кольт сделал их равными».

И кольт уравнивает людей до нашего времени.

Номер: 126Выпуск: 3587Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы