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Ноябрь 2017 года. Озеро Рица 24.11.2017

Ноябрь 2017 года. Озеро Рица

Средь величия гор,

Там, где редкая птица,

С белоснежных вершин

Достаёт небосклон,

Изумрудный восторг –

Чудо-озеро Рица,

Изумлённой души

Очарованный стон!..

Если где-то и есть

Место, равное раю, -

Это озеро Рица –

Красоты торжество!

За великую честь

Божью я принимаю

Счастье просто родиться,

Чтоб увидеть его!

Лидия КЛОЧКОВА-ЗАРУЦКАЯ, член Союза писателей России

г.Воронеж


Номер:  126
Выпуск:  3587
Рубрика:  общество
Автор:  Лидия КЛОЧКОВА-ЗАРУЦКАЯ, член Союза писателей России

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