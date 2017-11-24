Ноябрь 2017 года. Озеро Рица

Средь величия гор,

Там, где редкая птица,

С белоснежных вершин

Достаёт небосклон,

Изумрудный восторг –

Чудо-озеро Рица,

Изумлённой души

Очарованный стон!..

Если где-то и есть

Место, равное раю, -

Это озеро Рица –

Красоты торжество!

За великую честь

Божью я принимаю

Счастье просто родиться,

Чтоб увидеть его!

Лидия КЛОЧКОВА-ЗАРУЦКАЯ, член Союза писателей России

г.Воронеж

Номер: 126Выпуск: 3587Рубрика: обществоАвтор: Лидия КЛОЧКОВА-ЗАРУЦКАЯ, член Союза писателей России