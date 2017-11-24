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24.11.2017
Номер: 126
Выпуск: 3587
Рубрика: общество
Автор: Лидия КЛОЧКОВА-ЗАРУЦКАЯ, член Союза писателей России
Ноябрь 2017 года. Озеро Рица
Средь величия гор,
Там, где редкая птица,
С белоснежных вершин
Достаёт небосклон,
Изумрудный восторг –
Чудо-озеро Рица,
Изумлённой души
Очарованный стон!..
Если где-то и есть
Место, равное раю, -
Это озеро Рица –
Красоты торжество!
За великую честь
Божью я принимаю
Счастье просто родиться,
Чтоб увидеть его!
Лидия КЛОЧКОВА-ЗАРУЦКАЯ, член Союза писателей России
г.Воронеж
Номер: 126
Выпуск: 3587
Рубрика: общество
Автор: Лидия КЛОЧКОВА-ЗАРУЦКАЯ, член Союза писателей России