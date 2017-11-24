Притчи Мира

ДВЕ СОХИ

В кузнице отремонтировали две сохи. Они выглядели одинаково. Одна из них осталась стоять в углу сарая. Её жизнь была легче, чем жизнь другой сохи. Которую крестьянин на следующее утро погрузил на телегу и привез на поле. Там она стала красивой и блестящей. Когда обе сохи вновь встретились в сарае, они с удивлением посмотрели друг на друга. Соха, которую не употребляли в дело, была покрыта ржавчиной. С завистью она смотрела на блестящую подругу:

– Скажи, как ты стала такой красивой? Ведь мне так хорошо было в тишине сарая стоять в своем углу.

– Это безделье тебя изувечило, а я стала красивой от труда.

КОГДА НАЧИНАТЬ ВОСПИТАНИЕ

Однажды к одному старцу, живущему отшельником в египетской пустыне, принесли маленького дитя, чтобы получить благословение на воспитание в отеческой вере.

И задали вопрос старцу:

– Авва! Скажи нам слово – как правильно воспитать дитя в православной вере?

– Каков же возраст дитяти? – спросил старец.

– Восемь месяцев, – получил он ответ.

– Вы опоздали на восемь месяцев, – просто ответил авва пришедшим.

Номер: 126Выпуск: 3587Рубрика: обществоАвтор: Из Интернета