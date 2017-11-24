Главная
Притчи Мира
ДВЕ СОХИ
В кузнице отремонтировали две сохи. Они выглядели одинаково. Одна из них осталась стоять в углу сарая. Её жизнь была легче, чем жизнь другой сохи. Которую крестьянин на следующее утро погрузил на телегу и привез на поле. Там она стала красивой и блестящей. Когда обе сохи вновь встретились в сарае, они с удивлением посмотрели друг на друга. Соха, которую не употребляли в дело, была покрыта ржавчиной. С завистью она смотрела на блестящую подругу:
– Скажи, как ты стала такой красивой? Ведь мне так хорошо было в тишине сарая стоять в своем углу.
– Это безделье тебя изувечило, а я стала красивой от труда.
КОГДА НАЧИНАТЬ ВОСПИТАНИЕ
Однажды к одному старцу, живущему отшельником в египетской пустыне, принесли маленького дитя, чтобы получить благословение на воспитание в отеческой вере.
И задали вопрос старцу:
– Авва! Скажи нам слово – как правильно воспитать дитя в православной вере?
– Каков же возраст дитяти? – спросил старец.
– Восемь месяцев, – получил он ответ.
– Вы опоздали на восемь месяцев, – просто ответил авва пришедшим.
Номер: 126
Выпуск: 3587
Рубрика: общество
Автор: Из Интернета