Почему одни попугаи разговаривают, а другие – нет?

Это зависит от размера их мозга. Имитировать человеческую речь могут почти все попугаи, но возможности мелких видов (легкость обучения, число усвоенных слов) гораздо скромнее. Вероятно, это связано с меньшим абсолютным размером мозга. Что касается индивидуальных различий внутри вида, то они зависят прежде всего от звуковой среды, в которой птица росла. Легче и успешнее обучаются те попугаи, которые с раннего возраста были изолированы от сородичей и общались только с людьми. Важны также индивидуальные способности конкретной птицы, ее общительность и многое другое. Наибольшим словарным запасом обладал один волнистый попугайчик, выучивший 1728 английских слов.

Номер: 126Выпуск: 3587Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы