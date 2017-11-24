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24.11.2017
Номер: 126
Выпуск: 3587
Рубрика: общество
Автор: Из российской прессы
Почему остров Пасхи так назвали? В честь праздника
Голландский мореплаватель Якоб Роггевен первым из европейцев увидел этот остров 5 апреля 1722 года, в праздник католической Пасхи. Но кроме общеизвестного названия у острова есть еще с десяток имен, в том числе Мата-ки-те-Ранги, что в переводе с рапануйского означает «глаза, смотрящие в небо». Здешние статуи моаи (все, кроме одной) сейчас стоят с пустыми глазницами, а некогда у них были глаза из белых кораллов со зрачками из черного обсидиана.
Номер: 126
Выпуск: 3587
Рубрика: общество
Автор: Из российской прессы