Почему остров Пасхи так назвали? В честь праздника

Голландский мореплаватель Якоб Роггевен первым из европейцев увидел этот остров 5 апреля 1722 года, в праздник католической Пасхи. Но кроме общеизвестного названия у острова есть еще с десяток имен, в том числе Мата-ки-те-Ранги, что в переводе с рапануйского означает «глаза, смотрящие в небо». Здешние статуи моаи (все, кроме одной) сейчас стоят с пустыми глазницами, а некогда у них были глаза из белых кораллов со зрачками из черного обсидиана.

Номер: 126Выпуск: 3587Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы