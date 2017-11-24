ТОМ СОЙЕР СТАНОВИТСЯ ДРУГОМ ЗРИТЕЛЕЙ

Театральные встречи

Я думаю, многие из нас хоть раз читали или смотрели на экране про приключения Тома Сойера и Гекльбери Финна, придуманных известным американским писателем Марком Твеном. Но увидеть их «вживую», в Сухуме, на сцене театра, посчастливилось немногим. Я – из числа счастливчиков. В РУСДРАМе спектакль «Том Сойер» показал Санкт-Петербургский театр «Мастерская» (художественный руководитель Григорий Козлов).

Зал был полон детей – подростков, дошкольников и их родителей. Многие дети во время спектакля настолько прочувствовали атмосферу, их так увлекли приключения героев спектакля, что они даже выкрикивали ответы на вопросы Тома и Гека.

Актеры падали, вставали, снова падали, бегали по сцене и между рядами в зале, играли на гитаре… В общем, делали все, чтобы заинтересовать, рассмешить юных зрителей. Им это удалось.

А когда после театра мы обменивались впечатлениями, то все пришли к выводу: нам, еще растущим зрителям, надо почаще встречаться с такими спектаклями на сцене нашего театра.

Алиса АДЛЕЙБА, ученица 11 класса сухумской 10-й средней школы имени Н. Лакоба

Номер: 126Выпуск: 3587Рубрика: обществоАвтор: Алиса АДЛЕЙБА, ученица 11 класса сухумской 10-й средней школы имени Н. Лакоба