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24.11.2017
Номер: 126
Выпуск: 3587
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс
ПОМОГИ ТЕПЛОМ СВОЕГО СЕРДЦА
Благотворительность
С 13 по 26 ноября благотворительная общественная организация «Киараз» проводит акцию «Тепло сердца» по сбору теплых вещей для малоимущих семей.
Исполнительный директор «Киараза» Камма Гопия рассказала, что до 26 ноября волонтеры сами приезжают и забирают собранные вещи.
«Основной акцент делается на теплую, зимнюю одежду и обувь, но нужны обогреватели и теплые одеяла, – сказала она. – Мы уже смогли обеспечить около 50 семей теплыми вещами. Надеемся, что их количество увеличится».
По словам К.Гопия, в школах и детских садах столицы также проходит сбор теплых вещей.
Номер: 126
Выпуск: 3587
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс