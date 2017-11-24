ПОМОГИ ТЕПЛОМ СВОЕГО СЕРДЦА

Благотворительность

С 13 по 26 ноября благотворительная общественная организация «Киараз» проводит акцию «Тепло сердца» по сбору теплых вещей для малоимущих семей.

Исполнительный директор «Киараза» Камма Гопия рассказала, что до 26 ноября волонтеры сами приезжают и забирают собранные вещи.

«Основной акцент делается на теплую, зимнюю одежду и обувь, но нужны обогреватели и теплые одеяла, – сказала она. – Мы уже смогли обеспечить около 50 семей теплыми вещами. Надеемся, что их количество увеличится».

По словам К.Гопия, в школах и детских садах столицы также проходит сбор теплых вещей.

Номер: 126Выпуск: 3587Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс