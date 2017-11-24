ГРУЗИЯ: В ОТРЫВЕ ОТ РЕАЛИЙ

Взгляд

Как минимум более 30 лет Сухум участвует в международном движении породненных городов, которое зародилось еще во время Второй мировой войны. Тогда люди хотели помочь друг другу пережить ужасы войны, а позже стали устанавливать постоянные дружественные связи для взаимного ознакомления с жизнью, историей и культурой. Города-побратимы – это, прежде всего, обмен делегациями, художественными и спортивными коллективами, выставками, литературой, фотоматериалами о жизни городов. У Сухума побратимов много, но Килмарнок – на особом месте. Жители столицы часто рассказывают гостям о том, что у нас есть Шотландская улица, а в Килмарноке установлен памятник погибшим в результате агрессии Грузии в 1992-1993 годах.

Распространяемая грузинскими СМИ информация, что памятник будет демонтирован, говорит о том, что их политики ничему не учатся. В то время как премьер Грузии заявляет, что война с Абхазией – это ошибка, что надо работать над ее исправлением, посол Грузии в Великобритании Тамара Беручашвили инициирует демонтаж памятника в Килмарноке. Вряд ли ей ведомо, что Сухум и Килмарнок установили побратимские отношения еще до грузино-абхазской войны – 2 октября 1986-го года, а памятник установлен в июне 1995 года, что на церемонии его открытия присутствовала делегация во главе с тогдашним мэром Сухума.

Обращаюсь к Тамаре Беручашвили, при этом не могу применить слово «госпожа». Обычно так обращаются к человеку, как минимум, знающему простые человеческие истины, такие как доброта, боль, этикет, правда и ложь. Назначенная на представительскую должность в страну с глубокой и поучительной историей, вы должны бы понимать, что в старой и доброй Англии живут народы с глубокими традициями. Если для англичан, ирландцев, шотландцев важно соблюдать элементарные истины – не предать друга, брата, поддержать и разделить боль, для вас – вряд ли. Вы пытаетесь своими острыми ногтями расковырять не зажившие раны в сердцах абхазов, да и всех честных людей, пронизанных болью Абхазии.

Интересно, согласовывали вы свою инициативу с руководством своей страны?

Все чаще звучат речи с высоких трибун в Грузии, что надо сохранить абхазский язык, помочь народу Абхазии, и вдруг такое рвение Тамары Беручашвили. Вот если будет заявление премьера об аморальности требований посла Грузии, возможно, мы поймем, что в Грузии наступают новые времена, и увидим некий посыл, но сейчас мы в очередной раз убеждаемся, что политическое руководство Грузии было и остаётся «мастером лживой политсловесности».

Пока мы не знаем, как к инициативе посла Грузии отнеслись в городе-побратиме, но есть надежда, что шотландцы, жители Килмарнока, используют все возможные правовые формы чтобы выразить несогласие с осквернением нашей боли и нашей памяти!

А для Тамары Беручашвили уготовано место в истории как недалекого политика, не уважающего человеческие ценности.

Константин ПИЛИЯ, председатель Сухумского городского Собрания

Номер: 126Выпуск: 3587Рубрика: политикаАвтор: Константин ПИЛИЯ, председатель Сухумского городского Собрания