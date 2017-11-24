НЕ ЗА ГРОШИ ОТДАВАТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ…

Гость редакции – министр экономики Адгур Ардзинба

Очередной гость нашей редакции – Адгур Амиранович Ардзинба, министр экономики Республики Абхазия. Несмотря на то что он достаточно молод – ему 36 лет, родился в Гудауте, – за его спиной хорошее образование и соответствующие должности в госструктурах. А это – Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова, специальность «промышленно-гражданское строительство»; аспирантура Волгоградского государственного технического университета – «Экономика и управление народным хозяйством», 2007 – 2009 годы, и последующая защита кандидатской диссертации на тему «Формирование и развитие системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности в территориально-ограниченных ареалах (на примере Республики Абхазия)». В 2013 году заочно окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по направлению «Экономика, государственные финансы, государственное управление».

C 2010 года А.Ардзинба – старший преподаватель Абхазского государственного университета, в 2011 – 2013 годах работал советником по экономическим вопросам председателя Государственного таможенного комитета Республики Абхазия. Затем до 2015 года – начальник отдела внешнеэкономических связей Министерства экономики РА. С февраля 2015 года – начальник Управления экономики Администрации Президента РА, а с апреля этого же года – министр экономики Республики Абхазия.

Автор 11 научных трудов, в том числе соавтор двух монографий.

В 2014 году победил в национальном конкурсе «Молодой лидер», номинация – «Лучший экономист».

Ну и последний штрих: женат, отец троих детей

. Охватить все стороны экономического развития Абхазии при одной встрече, конечно, было невозможно. Многие вопросы мы, журналисты, специально умалчивали. Ну разве можем думать и мечтать, даже в ближайшей перспективе, о той же легкой или угольной промышленности, многих заводах, например, химзаводе, Сухумприборе, заводе газовой аппаратуры, Гудаутском шиноремонтном заводе, эфиромасличном заводе, мясокомбинате, кожевенном заводе и обувной фабрике, консервном заводе и кондитерской фабрике, чайной и птицефабрике, комбикормовом заводе и многом-многом другом, что было у нас в предвоенное время и могло было быть сегодня (ну хоть приближенно к этому), что могло улучшить экономическое состояние Абхазии. Поэтому разговор наш с министром экономики свелся к тому, что имеем или можем заиметь вскоре.

– Именно в базовых отраслях сегодняшней экономики Абхазии – туристической, сельскохозяйственной и перерабатывающей – есть колоссальные проблемы. Та основа, которая позволила бы двигаться вперед, а это инфраструктурное обеспечение – дороги, транспорт, морпорты, аэропорт, энергетика – в годы войны 1992-93 годов понесла огромный непоправимый ущерб. До сих пор мы не можем восстановить эту инфраструктуру до нужного уровня, чтобы развиваться уверенными шагами, – так начал свой разговор в редакции, отвечая на вопросы, которые задавались корреспондентами газеты с определенным пристрастием, министр экономики Адгур Амиранович Ардзинба. – Что касается отдельно взятых инициатив, то, конечно, есть уже определенные успехи, о которых можно говорить сегодня. Это программа кредитования среднего и крупного бизнеса, которая реализуется совместно с Российской Федерацией. Мы её подписали в 2015 году с Инвестиционным агентством в Москве. Регламент взаимодействия: Министерство экономики Абхазии и Инвестиционное агентство при непосредственной поддержке Администрации Президента России. По этой программе выделяются кредиты по льготной ставке – 10% годовых для абхазских предпринимателей, и это является прецедентом. На сегодняшний день уже реализуются 10 проектов, охватывающих как раз туризм, сельское хозяйство и пищевое производство. Например, в Очамчырском районе успешно реализованы два проекта по переработке фруктов и овощей, и начало поставок в Москву готовой продукции (до миллиона единиц в год в целом) ожидается на одном из объектов прямо сейчас. В соответствии с контрактом, подписанным с нашими соотечественниками в Москве, с ООО «Мистраль Трейдинг» (президент Беслан Агрба), они будут продавать абхазскую продукцию в Российской Федерации. Второй объект в Очамчырском районе, кстати, это самый крупный в этом районе за послевоенное время – на 340 млн рублей, 4 гектара – в течение ноября также начнет работать.

Такая форма поддержки со стороны государства осуществляется и в других местах. В Сухуме – это два гостиничных объекта плюс кондитерское производство, в Гагрском районе – гостиничный комплекс и производство полуфабрикатов, в Гулрыпшском районе – переработка мяса и т.д.

Если говорить о государственных унитарных предприятиях, РУПах, подведомственных нашему Министерству, то мы с 2015 года совместно с Контрольной палатой провели на них большую комплексную работу и выявили массу нарушений. Контрольная палата передала нам соответствующие документы, на основании которых мы все замечания и нарекания за эти два года исправили. Часть предприятий, которые не являются перспективными, – от них остались только территории, их девять – мы передали Комитету по госимуществу, и пока они остаются в госсобственности. Конечно, мы все бумаги, всю отчетность на государственных предприятиях привели в порядок. Это та рутинная работа, которой обычно не видно.

А из того, что видно, это, скажем, государственная компания «Абхазтоп». Когда мы её «получили», у неё задолженности было около 80 миллионов рублей. Предприятие практически 10 лет было убыточным, и еще раньше, наверное, директоров на нем менялось много. Сейчас задолженность выплачена, предприятие вышло на прибыль – и в прошлом, и в этом году на 35 – 40 млн рублей. Эшерская нефтебаза – основная база, которая обеспечивает большую часть рынка потребления Абхазии. Поэтому прибыль была направлена на решение её первоочередных задач. Сегодня там полностью реконструируется инфраструктура, в том числе по пожарной безопасности.

Также Сухумский молочный завод. Предприятие в 2013 году было реконструировано за счет средств российской финансовой помощи, потрачено порядка 118 млн рублей, но проработало несколько месяцев и закрылось.

– Почему?

– Мне трудно сказать, но, наверное, причины были связаны с менеджментом…

– А сейчас оно долго продержится? Продукция у них хорошая, это верно, – отметили журналисты.

– Мы полностью там поменяли логистику, построение системы управления, привлекли молодой персонал, обучили его, привлекли также маркетологов, разработали новый бренд, сделали соответствующие исследования по внутреннему рынку и запустили предприятие. Скажу честно, мало кто верил в это предприятие, до сих пор есть определенный скепсис. Но мы обратились к Президенту и сказали, что считаем возможным его запустить. Президент поддержал нас, и сегодня есть определенный результат. Насколько завод будет конкурентоспособным дальше, зависит от того менеджмента, который там есть. И упаковку, и такие «мелочи», как дизайн и многое другое, мы постарались сделать на достойном уровне. А самая главная мотивация – опровергнуть мнение о том, что государственное предприятие не может быть эффективным, а что такое мнение существует, вы знаете. Кстати, оно небезосновательное.

– На чем работает предприятие?

– На привозном сырье, белорусском – одном из лучших, что есть сегодня на рынке. По нашим расчетам, мы можем вернуть потраченные на реконструкцию предприятия деньги в течение трех лет. Одна из главных задач – обеспечение внутреннего рынка, а это импортозамещение в первую очередь. И, безусловно, предприятие должно быть прибыльным. Первая задача уже реализуется, ко второй, я думаю, спокойно выйдем через два года.

Ещё. Сделаны паспорта по каждому государственному предприятию, и мы видим по ним всю отчетность, все балансы, они и на сайте. Это уже публичная информация. Мы исходим из того, что на гособъектах должна быть прозрачность, понятная людям. Конечно, в большинстве случаев в перспективе государство будет уходить с этих предприятий. С того же молзавода и других, которые не относятся к стратегическим объектам. Но принципиально важно не за гроши отдавать государственную собственность, а в соответствии с рыночной стоимостью соответствующей капитализации. Эти процессы тоже должны быть очень прозрачными, открытыми, чтобы у людей не возникало никаких сомнений.

– Проживающий за пределами республики гражданин может приобрести молзавод?

– Пожалуйста, нет никаких ограничений, если только он не с вражеской территории.

Когда журналисты завели речь о рекламе и конкуренции, министр экономики объяснил, что не ставится задача кого-то вытеснить с рынка, каждая продукция найдет себе нишу. И по отношению к молзаводу команда Министерства экономики сделала все от неё зависящее, теперь дело за тем менеджментом, который там работает. И по всем остальным предприятиям надо искать решения. Пока, к сожалению, возможности государства ограничены, но мы будем двигаться в этом направлении и останавливаться не собираемся, сказал он.

– Вы отметили, что государство по рыночной цене может продать молзавод. И когда это будет? Почему нельзя это сделать сегодня, завтра? Редакция нашей газеты получила бумагу из Госкомитета по управлению имуществом и приватизации, что кондитерская фабрика на торги выставлена. Ясно, что никто из нас здесь сидящих не может её купить. Значит…

– Кстати, кондитерская была подведомственной Министерству экономики, и мы её передали Госкомимуществу. Она хоть и называется кондитерской, но там ничего нет, что связано с производством. Здание тоже разрушенное, его сносить надо, а это дополнительные затраты. Так что соответствующее решение, наверное, принято правильно, но это уже не к нам вопросы.

– Строящийся в Гулрыпшском районе объект переработки на каком мясе будет работать?

– На первом этапе на привозном сырье, а в последующем за счет внутреннего предложения.

– Абхазию называют аграрной страной. У нас развивается курортная сфера. Значит, курорты должны быть прибыльными. Но на привозных продуктах кормить не прибыльно.

– Тезис о том, что Абхазия является аграрной страной, неправильный. Аграрной страной может называться та страна, в которой доля ВВП сельского хозяйства достаточно заметна. Правильней сказать, что Абхазия является страной с большими аграрными возможностями – у нас есть соответствующие климатические, географические и иные условия, чтобы развивать агропромышленный комплекс, но это не значит, что сейчас он так развит. Сегодня большая часть так называемого сельского хозяйства у нас находится на уровне натурального хозяйства, когда практически все обрабатывается вручную.

Социалистический строй, когда всё было общее, когда были колхозы, закончился в 1992 году. Пришла рыночная экономика. А основной базис рыночной экономики – это частная собственность, частная инициатива.

– И дикая экономика…

– Те признаки, которые есть у нас, наблюдаются практически во всех странах СНГ, просто у каждой страны свой индивидуальный путь. У кого-то что-то продвигается быстрей, что-то медленней. У нас все усугубилось войной и послевоенной блокадой.

Наше видение перспективы развития аграрного сектора такое: в очень короткий промежуток времени создать прочный и конкурентоспособный пласт предпринимателей на селе. Чтобы крестьяне на своих приусадебных участках могли получать максимальную добавленную стоимость, и чтобы они были не просто поставщиками сырья, а поставщиками готовой продукции на полки, то есть с максимальной добавленной стоимостью – повторю эти слова. Будут, конечно, присутствовать и более крупные предприятия в районах – по переработке фруктов, овощей и т.д., куда сельчане смогут сдавать свою продукцию. Это тоже одна из моделей. Но будут и те, которые сами станут производителями и предпринимателями одновременно. Есть у нас уже такие примеры: на полках появляется частная продукция – варенья, компоты, подливы, которые готовят из собственного сырья.

И тут журналисты хором рассказали гостю о своей коллеге Эсме Арджения, которая успешно продает под брендом «Ахчарах» свою продукцию многим торговым объектам и пищеблокам.

– Прекрасный пример, и это будущее. Этому будущему мы должны способствовать, – сказал гость и продолжил рассказ о том, как видит развитие экономики в стране. – Государство должно также передать людям навыки ведения бизнеса. Это не так просто, как иногда людям кажется: мол, взял и вырастил какую-то продукцию, а потом продал. Я часто сталкиваюсь с тем, что, вырастив даже арбузы, люди не могут их реализовать. Не могут ответить они и на вопрос: «Когда вы сажали, какой у вас был бизнес-план, какую ожидали прибыль?» Очень важно, чтобы предприниматель понимал рынок, знал, с кем будет конкурировать, какой существует ценовой сегмент, какие объемы, какие налоги и т.д. Многие предприниматели на селе всего этого не знают. Поэтому в этом году мы начали правительственную программу обучения предпринимателей, которым хотим привить навыки, которые должны знать, что самое главное не деньги, а знания. Деньги – это второй вопрос, они всегда приходят при нормально продуманной системе.

Вторая наша задача – это инкорпорировать все современные технологии, которые есть в мире. Давайте посмотрим на ретроспективу формирования сельского хозяйства и некоторых культур в Абхазии. Возьмем цитрусовые. Это пришлая культура. Фейхоа, киви – тоже пришлые, и хурма, чай… То есть все, что сегодня здесь произрастает в больших объемах и на что делаем акцент, – привезено. Но когда это было сделано? В период Советской власти, когда мы жили в едином государстве. Научные институты работали и изучали мир, где что произрастает и что можно, в том числе здесь, в Абхазии, выращивать на промышленной основе. Но за послевоенные 25 лет мир ушел очень далеко вперед. Те же мандарины, которые уже стали традиционными для Абхазии, «ушли» далеко вперед, потому что сельское хозяйство во всем мире очень интенсивно развивается. Но за эти четверть века у нашего государства не было возможности сделать внешний анализ и посмотреть, что происходит в других местах. Я больше чем уверен, что появившиеся новые сорта цитрусовых более урожайные, стойкие к болезням. Другие виды той же хурмы более интересны, более урожайны. И вот следующая задача нашего государства – эти новые технологии, новые сорта переносить в Абхазию, ведь климатические условия у нас действительно прекрасные, подходящие. Но предприниматель с небольшим производством, с малым бизнесом не в состоянии вкладывать свои средства в эти изыскания, исследования. Государство должно это взять на себя, государство должно вкладывать большие деньги.

(Окончание в следующем номере)

Записала гостя Заира ЦВИЖБА

Номер: 126Выпуск: 3587Рубрика: экономикаАвтор: Заира ЦВИЖБА