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НАГРАЖДЕНИЯ
Президент Республики Абхазия Р.Хаджимба подписал Указы
За высокий профессионализм, многолетнюю и плодотворную работу в области сельского хозяйства Лев Спиридонович Гурджуа и Юрий Джабович Ардзинба награждены орденом «Ахьдз-Апша» III степени.
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За активное участие в общественно-политической жизни Гудаутского района Наталья Тачовна Мархолия награждена орденом «Ахьдз-Апша» III степени.
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За весомый вклад в работу Государственного музея Отечественной войны народа Абхазии им. С. П. Дбар Вячеслав Едратович Габраа награжден орденом «Ахьдз-Апша» III степени.
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За вклад в развитие энергетической отрасли Абхазии, заслуги в подготовке квалифицированных кадров почетное звание «Заслуженный энергетик Республики Абхазия» присвоено Виктору Леонидовичу Вершинину.
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За вклад в развитие музыкального искусства Абхазии и высокий профессиональный уровень почетное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия» присвоено участникам вокально-инструментального ансамбля «Апсны-67» Геннадию Владимировичу Бебия и Рафаэлю Михайловичу Гагулия.
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За заслуги в области музыкального искусства, высокое исполнительское мастерство почетное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия» присвоено Александру Вячеславовичу Шоуа.
*** За вклад в развитие музыкальной культуры и искусства Абхазии почетное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия» присвоено Наталье Владимировне Малиной, органистке, преподавателю кафедры органа и клавесина Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.
Указы подписаны 20 ноября 2017 года.
Номер: 126
Выпуск: 3587
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА