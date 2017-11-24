НАГРАЖДЕНИЯ

Президент Республики Абхазия Р.Хаджимба подписал Указы

За высокий профессионализм, многолетнюю и плодотворную работу в области сельского хозяйства Лев Спиридонович Гурджуа и Юрий Джабович Ардзинба награждены орденом «Ахьдз-Апша» III степени.

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За активное участие в общественно-политической жизни Гудаутского района Наталья Тачовна Мархолия награждена орденом «Ахьдз-Апша» III степени.

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За весомый вклад в работу Государственного музея Отечественной войны народа Абхазии им. С. П. Дбар Вячеслав Едратович Габраа награжден орденом «Ахьдз-Апша» III степени.

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За вклад в развитие энергетической отрасли Абхазии, заслуги в подготовке квалифицированных кадров почетное звание «Заслуженный энергетик Республики Абхазия» присвоено Виктору Леонидовичу Вершинину.

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За вклад в развитие музыкального искусства Абхазии и высокий профессиональный уровень почетное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия» присвоено участникам вокально-инструментального ансамбля «Апсны-67» Геннадию Владимировичу Бебия и Рафаэлю Михайловичу Гагулия.

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За заслуги в области музыкального искусства, высокое исполнительское мастерство почетное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия» присвоено Александру Вячеславовичу Шоуа.

*** За вклад в развитие музыкальной культуры и искусства Абхазии почетное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия» присвоено Наталье Владимировне Малиной, органистке, преподавателю кафедры органа и клавесина Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.

Указы подписаны 20 ноября 2017 года.

Номер: 126Выпуск: 3587Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА