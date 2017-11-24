ПРЕЗИДЕНТ РА Р.ХАДЖИМБА ПРИНЯЛ СОПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ

На встрече с Анти Туруненом Рауль Хаджимба отметил, что в ходе Женевских дискуссий обсуждается много важных вопросов, по некоторым есть решения, но впереди еще много работы.

«Надеюсь, те действия, которые предпринимаются, будут успешными. Много сил прилагается для принятия решений», – сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что грузинская сторона продолжает блокировать принятие важнейших решений.

«Впереди еще большой путь и много работы», – добавил Президент РА.

Анти Турунен поблагодарил Рауля Хаджимба за встречу.

«Большое спасибо за возможность встретиться. Это моя последняя встреча с Вами в качестве сопредседателя на Женевских дискуссиях от ООН. Хочу выразить Вам благодарность за поддержку», – сказал он.

Анти Турунен отметил, что Женевские дискуссии – непростая дискуссионная площадка, где обсуждается большое количество жизненно важных вопросов, таких как сохранение культурного наследия, передача архивов, экология, но самый главный – вопрос о неприменении силы.

По его словам, несмотря на прогресс, в частности, в сфере защиты окружающей среды, обмена документами и сохранения историко-культурного наследия, есть сложности диалога между сторонами.

Номер: 126Выпуск: 3587Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА