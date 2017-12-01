СОЗДАДИМ НОВЫЙ АЛФАВИТ?

Есть мнение

Уже давно мечтой некоторых представителей абхазского и абазинского народов является создание единого алфавита, чтобы эти народы не потеряли друг друга на расстоянии, на котором они оказались в последние века, чтобы они могли читать литературу друг друга, разговаривать без проблем, укреплять братские отношения и деловые связи в различных сферах жизни – культуре, образовании, политике и т.д.

Каждый, кто вынашивает эту мечту, прекрасно понимает огромную роль создания такого единого алфавита и огромные трудности, которые возникнут при его внедрении. И все-таки попробовать можно.

Следует отметить, что такого алфавита, который устраивал бы оба наших народа, по сей день не было.

Сегодня вниманию абхазской и абазинской общественности, всем нашим читателям предлагается вариант единого алфавита абхазского и абазинского языков, с которым в нашу редакцию пришел Виталий Леванович Харания. Харания – преподаватель абхазского языка, автор шести книг. Он долго работал над своим вариантом и создал его на основе действующего абхазского алфавита.

Нынешний абхазский алфавит состоит из 64 букв. Из них Харания использует только 23 буквы: а, г, гь, е, ж, жь, и, к, кь, л, м, н, о, п, с, т, х, хь, ш, шь, ы, ю, ь.

И изменил начертание 41 буквы: у, б, в, ф, д, 5, 5ь, къ, 6, 6ь, 6ъ,й, йь, йъ, 8, гъ, я, яь, яъ, ц, цъ, 7, 7ъ, ч,3, 0, 0ъ, дъ, э, =, з, ё, ёъ, р, хъ, щ, щъ, жъ, шъ, ъ. Из них одна буква не обозначает звука, а все остальные сорок – обозначают звуки (фонемы).

Также он изменил начертание букв с хвостиком: ц, цъ, 7, 7ъ, я, яь, 6, 8 и так далее.

И начертание букв, которые переходят нижнюю строку: у, д, дъ, з, ё, ёъ, ф, р.

И не использовал букву ъ (знак лабиализации).

Все эти буквы, которые автор изменил, по его мнению, трудны были по начертанию и создавали сложности при письме, а те, что не вмещаются в строке, то есть опускаются ниже строки, нарушали красоту текстов.

При изменении начертания 40 букв к 11 из них, а именно к буквам г, ш, и, к, л, н, ж, п, с, т, х, автор добавил различные диакритические знаки: –, ., .., .–, ~. и другие.

Словом, увидеть, как выглядят новые буквы, а также оценить их красоту вы сможете, посмотрев предлагаемый вариант алфавита и тексты, набранные на нём.

Примет общественность такой вариант единого абхазо-абазинского шрифта или нет, это – другой вопрос.

Газета «РА»

Номер: 128Выпуск: 3589Рубрика: обществоАвтор: Газета «РА»