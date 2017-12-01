ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ – ОДНА ИЗ ОСНОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Народ Республики Абхазия отстоял свою независимость с оружием в руках. За прошедшие годы в стране приняты законы, изданы нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в различных сферах национальной безопасности. Прежде всего, это законы, определяющие основы и организацию обороны Республики Абхазия, полномочия органов государственной власти, порядок организации и финансирования органов военной организации государства, регламентирующие деятельность силовых структур в области обеспечения национальной безопасности государства в современных условиях. Но несмотря на все принятые законы, обеспечивающие национальную безопасность Абхазии, возникла необходимость наращивания законодательной базы в этом направлении, так как в современном мире происходит трансформация опасностей и угроз.

Одним из наиболее опасных вызовов современности является международный терроризм, который приобретает все более политизированный характер и превращается в реальную силу, способную дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в государстве. Наметилась устойчивая тенденция к глобализации деятельности экстремистских организаций в мире, которая характеризуется широким географическим размахом, укреплением взаимодействия между ранее разрозненными группировками и быстрой адаптацией к происходящим изменениям в обстановке. На сегодняшний день ни одно государство мира не может гарантировать защищенность от совершения террористических актов на своей территории.

Исходя из этого, в Республике Абхазия необходимо законодательно сформировать систему, которая включала бы в себя согласованные действия всех силовых структур военной организации государства, местных органов государственной власти, всех общественных организаций по выявлению террористических группировок, их руководителей и членов, пресечению их деятельности, привлечению к ответственности или уничтожению в случае вооруженного сопротивления.

На мой взгляд, принятие закона Республики Абхазия «О противодействии терроризму» позволит своевременно реагировать на опасности и угрозы в данной сфере, тем самым, обеспечивая военную, а в целом и национальную безопасность нашего государства. Кроме того, закон четко определит правовые и организационные основы, порядок взаимодействия государственных органов, организаций, независимо от форм собственности, и общественных объединений в борьбе с терроризмом, а также права, обязанности и гарантии граждан в связи с осуществлением мероприятий по противодействию терроризму.

Н. АВИДЗБА, слушатель факультета национальной безопасности и обороны государства Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ, полковник

Номер: 128Выпуск: 3589Рубрика: политикаАвтор: Н. АВИДЗБА, слушатель факультета национальной безопасности и обороны государства Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ, полковник