ДЛЯ НЕГО ЧЕСТЬ БЫЛА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Школа в селе Лыхны и одна из улиц в г. Гудауте носят его имя. За большие заслуги перед Родиной он был награжден орденом Ленина (1949) и медалями. Выдающийся педагог, просветитель, общественный деятель. Платон Семенович Шакрыл. Он много сделал для своей страны, своего народа. Будущий просветитель родился в крестьянской семье в с. Лыхны (Гудаутский участок) 14 ноября 1892 г. Получив начальное образование в сельской школе, он продолжил учебу в сухумской горской школе. Затем с отличием закончил Закавказскую учительскую семинарию в г. Гори.

В разное время Платон Семенович работает директором Джырхуского училища, заведующим Кутолской школой, а также в Очамчырском высшем начальном училище, директором семилетней Лыхненской школы (до 1925 г.), преподавателем абхазского языка и литературы в Сухумской абхазской средней школе им. Н. Лакоба (1925-1932), в Лыхненской начальной средней школе (1932-1936), в Абхазском педагогическом училище (1936-1941).

Быть учителем, тем более абхазского языка и литературы, в тот непростой период в жизни не только абхазского государства, но и всей большой советской страны, было нелегко. Нелегко было оставаться честным перед самим собой и своим народом. Но Платон Семенович никогда не отступал от своих позиций, и всегда отстаивал свои убеждения. Прямым, справедливым, ответственным, принципиальным, глубоко и всесторонне образованным предстает он из очерков и статьей, посвященных ему (А.П. Дудко «Видный деятель культуры» и др.). Его называли и называют незабываемым педагогом и воспитателем, потому что он мог к каждому ученику подобрать нужный ключик, знал, кого надо пристыдить, пожурить, а кого похвалить, чтобы вызвать интерес к учебе. Потому что это был учитель по призванию, как говорят, Учитель от Бога. Диву даешься его неутомимости, как он все успевал и все делал на высоком уровне, за все болел сердцем. Кроме того, он никогда не стоял в стороне от проблем абхазского народа, притесняемого долгие годы.

По словам ученого Леонида Саманба, Платон Семенович выступал против националистической грузинской политики в Абхазии. За резкие и правдивые выступления уполномоченный грузинского меньшевистского правительства по Абхазии назвал Платона Семеновича и его соратников представителями «черной интеллигенции». «Известен Платон Семенович и как хороший организатор, и как творческий человек, – отмечает Л. Саманба. – В конце 1917 года он организовал абхазский хор, который исполнял абхазские народные песни, и драматический кружок, поставивший пьесу – бытовую драму «Во тьме», которую Платон Семенович создал в 1912 году. Он с удовольствием занимался творчеством, писал стихи, рассказы, переводил на абхазский язык произведения классиков русской литературы – «Ревизор», «Мертвые души» Н. Гоголя, «Каштанка» А. Чехова, «Детство» М. Горького и другие, которые вошли в учебные программы общеобразовательных школ. Так Платон Семенович способствовал приобщению абхазского народа к великой русской литературе». О таких людях мы должны помнить всегда, рассказывать о них своим детям и внукам, посвящать классные часы в школах, проводить юбилейные вечера, чтобы память не угасала.

Платон Семенович Шакрыл заслужил самые добрые слова, ибо был неутомимым тружеником, человеком, жившим для своего народа и делавшим все для его блага. Добрая ему память.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 128Выпуск: 3589Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ