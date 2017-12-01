Прогуливаясь по сухумской набережной, мы можем встретить разных уличных певцов и музыкантов. Один молодой дуэт очень понравился публике. Обращает на себя внимание то, что ребята играют на музыкальных инструментах не для того, чтобы подзаработать, а для своего удовольствия и, конечно же, для людей.

«SunriseRoad» – так называется эта рок-группа, состоит из двух энтузиастов – Астана Адлейба и Арды Саманба. Помимо собственного удовольствия, они называют и цель своего увлечения – способствовать развитию музыкальной культуры в Абхазии.

Летом ребята почти каждый день выступали на набережной, привлекая и радуя своей музыкой прохожих. Однако заветная мечта о проведении настоящего, своего, концерта у них крепла. Потихоньку «SunriseRoad» воплотил свои желания в реальность. И недавно их первый концерт состоялся, он прошел при поддержке сотовой компании «АКВАФОН», которая помогла оборудовать сцену у коллонады на сухумской набережной. Собралось много людей, которые с удовольствием слушали голоса Арды и юной певицы Салимы Сагария – гостьи, приглашенной для участия в концерте. Вокальные данные обоих исполнителей очень приятно удивили слушателей. А игра Астана на электронной гитаре поражала мастерством.

Музыканты «SunriseRoad» – самоучки. Их никто не учил, как надо петь или играть на гитаре.

Эти парни вдохновляют нас. А мы вдохновляем их. Очень хочется, чтобы они не «остыли», не перестали заниматься тем, что им интересно и что удается, а мы, чтобы еще не раз услышали «SunriseRoad».

Алиса АДЛЕЙБА, ученица 11 класса сухумской 10-й средней школы

Номер: 128Выпуск: 3589Рубрика: обществоАвтор: Алиса АДЛЕЙБА, ученица 11 класса сухумской 10-й средней школы