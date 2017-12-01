КАК ПОБЕДИТЬ СОЛНЦЕ?

Моду на загар ввела Коко Шанель

До начала XX века белая кожа, не знавшая солнца, была признаком аристократизма и высоко ценилась. Прошлое столетие принесло как моду на загар, так и новые средства для защиты от солнца.

Растительные масла и экстракты – самые древние средства защиты от солнца, которые использовались еще в Древнем Египте и Древней Греции.

Рецепты Древнего мира

Чтобы не обгорать на жарком солнце, знатные люди наносили на кожу оливковое масло, масло дерева ши, глину, пасту из оксида цинка, экстракты алоэ и ромашки. Конечно же, закутывались в покрывала и старались не появляться на улице без широкополых шляп и зонтиков. Исключением были лишь воины и атлеты, для которых загар был почетен, являлся признаком того, что они постоянно совершенствуют свое мастерство, упражняясь на открытом воздухе. Но и они всегда покрывали обнаженные тела маслом, чтобы не походить на крестьян. Темная, высушенная солнцем, грубая кожа была признаком принадлежности к низшим сословиям.

В Средние века бледность стала атрибутом мужской и женской красоты, символом высокого статуса. Румянец и загар были признаками распущенности, пьянства и греха. Есть легенда, что при дворе Изабеллы I Кастильской существовало наказание для провинившихся фрейлин – их заставляли несколько часов провести на солнце, после чего, чтобы избежать насмешек, они были вынуждены на время покинуть двор. В эпоху королевы Елизаветы I английские дамы и кавалеры обильно пудрили лица, подчеркивая, что никогда не занимались физическим трудом на открытом воздухе, а некоторые даже не появлялись на улице без маски.

Один из самых популярных кремов для лица в XVII веке состоял из измельченного мела или свинцовых белил, смешанных с яичным белком и уксусом. Такой состав обеспечивал бледную, гладкую и блестящую кожу. Правда, после высыхания нельзя было улыбаться или морщиться, поскольку «лицо» становилось хрупким и легко трескалось.

Железная поступь прогресса

Мода на бледность продержалась до конца Викторианской эпохи, после чего рисовая пудра, тальк и прочие отбеливающие средства стали стремительно сдавать позиции. Промышленная революция, вынуждавшая рабочих проводить от 10 до 16, а порой и 18 часов в закрытых от солнца фабричных цехах и угольных шахтах, заставила пересмотреть каноны красоты. Аристократ не может быть бледным как банковский клерк! С этих пор загар превратился в символ праздной жизни, показывавший, что у его обладателя или обладательницы есть время и средства для посещения морских курортов и занятий спортом. В начале XX века врачи начали рекомендовать солнечные ванны для укрепления здоровья и профилактики анемии, рахита и туберкулеза. Летом 1922 года Коко Шанель объявила о том, что лицо «цвета аспирина» выглядит нездорово и неприятно, а красивая кожа – это загорелая кожа.

Однако вместе с модой на красивый загар появляется иная проблема – как приобрести красивый оттенок кожи, не обгорая. Поначалу модницы экспериментировали с разными самодельными составами. В ход шли простокваша, сырой картофель и даже керосин. Применение химических солнцезащитных средств началось в 1920-х годах, когда в качестве солнцезащитного средства была запатентована парааминобензойная кислота (ПАБК) – витамин В10. Но средство оказалось малоэффективным: кислота смывалась водой, так что защитный эффект исчезал после купания, к тому же оно раздражало кожу.

После начала Второй мировой войны у солдат армии США, воевавших на Тихом океане, возникла проблема – нещадно палившее солнце сотнями отправляло людей на больничные койки. Потери армии от солнечных ожогов были сравнимы с действиями войск противника. Чтобы облегчить их страдания, армия США заказала научное исследование солнцезащитных средств. Ученые проверили эффективность 12 ингредиентов и пришли к выводу, что наиболее действенное средство – это ветеринарный петролатум (вазелин). Так в аптечках военных появилось изобретение фармацевта Бенджамина Грина – крем Red Vet Pet. Предполагалось, что ярко-красный, липкий и плохо впитывающийся крем будет смягчать и успокаивать обожженную солнцем кожу. Но оказалось, что он еще и физически блокирует солнечное излучение.

В 1959 году Грин, основавший марки bain de Soleil и Coppertone girl, производившие солнцезащитные средства – желе для взрослых и молодежи соответственно, прославился легендарным логотипом с трехлетней девочкой с русыми косичками по имени Чери. Слоган рекламной кампании нового крема был «Не будь бледнолицым!».

Номер: 128Выпуск: 3589Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы