ЖИВОЙ ЭКСПОНАТ

Фома Игнатьев жил в России на рубеже XVII-XVIII веков. Он обладал удивительным физическим недостатком. Кисти рук, ступни ног и пальцы у него были в два раза длиннее, чем у обычных людей. Кроме того, пальцы у него срослись по два-три, в результате чего конечности напоминали раковые клешни. «Человек-рак» однажды удачно встретился с Петром I, который определил его живым экспонатом в Кунсткамеру, положив немалое жалование – сто рублей в год. Фома прослужил в Кунсткамере до самой своей смерти... Интересно, что в Африке в наши дни существует целое племя людей со сросшимися пальцами рук и ног. Правда, называют их «люди-страусы».

Номер: 128Выпуск: 3589Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы