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АФОРИЗМЫ АБХАЗОВ
***
Слово говори тому,
Кто знает ему цену.
***
Жизнь без чести прожита,
Умер – сгинул без следа.
***
Укравший буйвола и иголку,
По закону – оба воры.
***
Источник недостатков –
Ненависть и зависть.
***
Скупой всегда твердит,
Кому что дал.
Мудрец народу говорит,
Что в жизни повидал.
***
Лучше мамалыга и аджика
На столе своем,
Чем козлятина с вином
На чужом.
***
Дерево держится корнями,
А человек– друзьями.
***
Сколько ни старайся,
Силой не создашь счастья.
***
Если арба дров не везет,
Сама на дрова пойдет.
***
С родственниками
проблему решай,
Но куплю-продажу не затевай.
***
Чем дворец чужой,
Своя пацха лучше.
***
Умный надеется на труд,
А глупый – на мечту.
***
Мечтает взлететь,
А подпрыгнуть лень.
***
Если женщина
захочет схитрить,
Она сто мужчин перехитрит.
***
До свадьбы – соловей,
После свадьбы – ворон.
Собрал, перевел и обработал профессор Олег ШАМБА
Номер: 128
Выпуск: 3589
Рубрика: общество
Автор: Собрал, перевел и обработал профессор Олег ШАМБА