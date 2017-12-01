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01.12.2017

АФОРИЗМЫ АБХАЗОВ

***

Слово говори тому,

Кто знает ему цену.

***

Жизнь без чести прожита,

Умер – сгинул без следа.

***

Укравший буйвола и иголку,

По закону – оба воры.

***

Источник недостатков –

Ненависть и зависть.

***

Скупой всегда твердит,

Кому что дал.

Мудрец народу говорит,

Что в жизни повидал.

***

Лучше мамалыга и аджика

На столе своем,

Чем козлятина с вином

На чужом.

***

Дерево держится корнями,

А человек– друзьями.

***

Сколько ни старайся,

Силой не создашь счастья.

***

Если арба дров не везет,

Сама на дрова пойдет.

***

С родственниками

проблему решай,

Но куплю-продажу не затевай.

***

Чем дворец чужой,

Своя пацха лучше.

***

Умный надеется на труд,

А глупый – на мечту.

***

Мечтает взлететь,

А подпрыгнуть лень.

***

Если женщина

захочет схитрить,

Она сто мужчин перехитрит.

***

До свадьбы – соловей,

После свадьбы – ворон.

Собрал, перевел и обработал профессор Олег ШАМБА


Номер:  128
Выпуск:  3589
Рубрика:  общество
Автор:  Собрал, перевел и обработал профессор Олег ШАМБА

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