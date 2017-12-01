ОСОБЕННОСТЬ ИЛИ ОПАСНАЯ БОЛЕЗНЬ?

Здоровье

Мне всегда казалось, что куриное яйцо с двумя желтками – это ненормально. Но продавцы в магазинах уверяли меня, что это вовсе не признак болезни птицы, а просто особенность специально выведенной породы кур.

Теперь же я узнала много подтверждений своим догадкам.

Во-первых, лет 20 назад, когда у обычных кур появлялись двухжелтковые яйца, их считали нестандартными. Эти яйца не шли на продажу, а перерабатывались в яичный порошок.

Во-вторых, в некоторых европейских странах запрещено продавать двухжелтковые яйца. Считается, что такая мутация происходит из-за гормональных нарушений курицы.

В-третьих, куры, которые всегда несут яйца с двумя желтками, – это вовсе не специальная порода. Это птицы, которые получают чрезмерное количество корма с химическими добавками и гормональными препаратами.

То, что эти птицы нездоровые, не оставляет сомнений. Думаю, что и для людей есть мясо и яйца этих птиц по меньшей мере неполезно.

Номер: 128Выпуск: 3589Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы