СТАРЫЙ СУХУМ

Красный мост

Почтовая открытка нач. XX в. Деревянный арочный мост через р. Басла. Вид на гору Чернявского.

В начале XIX века колесных дорог в Абхазии практически не было, если не считать аробных дорог, соединявших местные населенные пункты. Тем более не было надежных дорог, соединявших Абхазию с Россией или с Закавказьем. В основном люди добирались до пунктов на лошадях или арбах. Через реки не везде были перекинуты мосты, пользовались в основном бродами. На дороге Сухум – Очамчиры было построено 34 небольших моста, а к 1899 году еще 54 деревянных моста.

(Из книги А. С. Агумаа «Старый Сухум»)

Номер: 128Выпуск: 3589Рубрика: обществоАвтор: (Из книги А. С. Агумаа «Старый Сухум»)