ЧАСЫ ГЕНРИ ГРЕЙВЗА

С момента появления карманных часов люди мечтали об уникальных экземплярах – самых сложных, самых красивых, самых дорогих. Такая модель появилась в XX веке – в 1932 году американский банкир Генри Грейвз стал обладателем уникального экземпляра карманных часов...

К XX веку часовых дел мастера уже научились создавать настоящие шедевры. Но богатые люди всегда хотят чем-то выделиться из общей массы. А раз есть спрос, то найдется и предложение. Лучшие часовые компании, среди которых первое место занимали, конечно же, швейцарские, постоянно соревновались в создании новых образцов. Одной из них была знаменитая Patek Philippe.

Основанная в 1839 году эмигрантом-поляком Антонием Патеком и Франсуа Чапеком, эта компания, создающая самые дорогие серийные часы в мире, в 1916 году получила индивидуальный заказ: автомобильный магнат Джеймс Паккард заказал 13 карманных часов со множеством функций. Самым лучшим из них был карманный хронограф, имеющий 16 усложнений. Но автомобилестроитель хотел быть владельцем более совершенных, самых прогрессивных часов. И в апреле 1927 года мастера Patek Philippe создали для господина Паккарда хронограф, содержащий 10 усложнений, в числе которых присутствовала карта звездного неба над его домом в Огайо. Подобного рода хронографа в мире на тот момент просто не существовало. Модель №198023 получила наименование «часы Паккарда».

Но владелец «заводов, газет, пароходов» недолго царил на часовом Олимпе – его переплюнул американский банкир Генри Грейвз-младший. Считается, что Грейвз владел 30 часами Patek Philippe, но тоже хотел иметь самые сложные в мире. И в 1925 году он заказал нечто неординарное. Такое, что мастерам пришлось делать это в течение 7 лет. Часы №198385 были изготовлены в 1932-м. И результат превзошел ожидания. Функциональные возможности вновь созданных карманных часов – двойной запас хода, показание времени захода и восхода солнца, сплит-хронограф, который мог регистрировать время раз в час и раз в 12 часов, а также календарь до 2100 года и подвижная карта звездного неба с заходом и восходом Солнца, но уже над Нью-Йорком, с той частью неба, что виднелась над домом Грейвза.

Эти часы имели корпус из 18-каратного золота и посеребренный циферблат. У них были 24 разные функции, а состояли они из 920 деталей, при этом весили более полу-килограмма при диаметре 74 миллиметра.

На этом соревнование между заказчиками было прекращено. На первый взгляд, чистую победу одержал Грейвз. Но по большом счету, состязание выиграла Patek Philippe, ведь на протяжении 56 лет эти часы удерживали за собой звание самых сложных часов в мире и успели дважды стать рекордсменом торгов.

В 1999 году конечная цена этого экземпляра на торгах Sotheby's составила 11 миллионов долларов. Тогда их приобрел эмир Катара шейх Сауд Аль Тани. К несчастью, он умер в возрасте 48 лет, всего за пару дней до последнего аукциона. А через 15 лет, в 2014 году, часы ушли с молотка уже за 24 миллиона долларов. На этот раз их приобрел консультант аукционного дома Philips, бывший глава международного департамента часов Christie's Аурел Бакс. Однако, как считают знатоки, он принимал участие в торгах от имени состоятельного клиента, пожелавшего остаться неизвестным.

Номер: 128Выпуск: 3589Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы