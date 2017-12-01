СПОРНЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ

В Праге состоялся очередной раунд российско-грузинских переговоров. В программе – вопрос участия швейцарской компании SGS в таможенном регулировании между РФ, Грузией и частично признанными – Абхазией и Южной Осетией, пишет «Независимая газета».

Речь идет о восстановлении транспортного сообщения через территорию этих республик. В условиях отсутствия дипотношений между РФ и Грузией таможенными вопросами предложено заниматься нейтральной компании. Поскольку российско-грузинскими вопросами при отсутствии дипотношений занимается посольство Швейцарии, то в рамках переговоров по вступлению России во Всемирную торговую организацию еще в 2011 году стороны сочли рациональным, чтобы международным мониторингом на границах занималась швейцарская компания SGS, представители которой для таможенного мониторинга должны были занять четыре позиции: на российско-абхазской и российско-югоосетинской границах.

С тех пор прошло почти 7 лет, швейцарские таможенники в регионе так и не появились, а Тбилиси и Москва в невыполнении соглашения обвиняют друг друга. По словам экспертов, в техническом плане проблем нет – авторитет организаций, берущихся за подобную работу, очень высок, им можно доверять с закрытыми глазами. В том, что швейцарская компания пока не приступила к работе, есть политические причины. «Грузинская сторона опасается общественной реакции – ей предстоит пройти по очень тонкой грани признания-непризнания некоего экономического пространства. Для того чтобы принять решение и действовать, надо обладать политической волей и рискнуть собственным авторитетом. Но рисковать никто не хочет. В переговорном процессе есть такие детали, которые российская сторона пытается решить в правовом поле и на каком-то этапе подключить к проекту Абхазию и Южную Осетию. Ясно, что Грузия ни под каким видом не может подписывать никакие соглашения, в которых они участвуют, чтобы не содействовать легитимации нынешнего положения. Но при конкретном интересе в интеграции, в получении дополнительной экономической активности, все эти вопросы, в принципе, можно было бы решить», – считают эксперты.

Похоже, именно отсутствие особой заинтересованности является причиной того, что стороны с 2011 года никак не перейдут от слов к делу. Наиболее заинтересованной в реализации соглашения является не участвующая в процессе напрямую Армения. У Грузии и без абхазского и югоосетинского маршрутов открыты все направления. «Грузия перед Арменией четко выполняет транзитные обязательства, не создает никаких проблем. Армении очень важно, чтобы было открыто сообщение через Абхазию. А у Грузии свои обязательства перед Азербайджаном, поэтому, если железная дорога через Абхазию и заработает, то нужно четко обозначить: по ней будут перевозиться только бытовые грузы, или расчет делается и на перевозку военно-технических?

Номер: 128Выпуск: 3589Рубрика: политикаАвтор: Из российской прессы