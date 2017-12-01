ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИГРОКИ

В конце ноября в Сухуме прошёл турнир по футболу, приуроченный к 90-летию сухумского «Динамо», в котором приняли участие команды Ткуарчала («Колхида»), Гулрыпша («Спартак»), Сухума («Динамо»), Гудауты («Рица»), Гагры («Гагра») и команда воспитанников секции футбола Комитета по вопросам молодёжи и спорта Администрации г. Сухума – «Сухум».

Обыграв в финале в серии пенальти команду «Колхида» (Ткуарчал), команда «Сухум» заняла 1-е место. Победители награждены памятным Кубком и медалями.

Лучшим вратарём турнира признан Николай Езекелян, а лучшим бомбардиром – Давид Исмелия. Оба игрока являются воспитанниками команды «Сухум». Тренер – Анатолий Хондро-оглы.

Номер: 128Выпуск: 3589Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту