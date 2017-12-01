Самая, самая красивая страна

Из редакционной почты

Я постоянно приезжаю в Абхазию вот уже десять лет. И каждый раз я уезжаю отсюда, наполненная яркими и незабываемыми впечатлениями. Мне здесь очень хорошо. Я здесь душой отдыхаю. В этом году не повезло с погодой, но это все мелочи. Главное – это отношение к тебе окружающих людей, доброжелательное, уважительное. А о друзьях своих я уже и не говорю. Они у меня замечательные. Они помогли мне увидеть красивые достопримечательности Абхазии, показали мне старинные здания в г. Сухуме, рассказали историю создания Сухумского Ботанического сада. По их совету я впервые взяла в руки книгу замечательного писателя Михаила Лакербай, прочитала его потрясающие новеллы. А вот стихи абхазских поэтов я читала и прежде, и некоторые даже знаю наизусть. И мне хочется привести здесь стихотворение одного из любимых мною поэтов Леуарсы Квициниа:

В мире нашем

радостей немало,

Эти расцветут, те отцветут…

Но пышней цветка

не расцветало,

Чем цветок,

что юностью зовут.

О, весна в разгаре и цветенье!

Жизни золотой солнцеворот!

Юность – это страсть

и нетерпенье:

Боль палит,

любовь жестоко жжет.

Помни, что весна –

посева время.

Если не посеешь – не пожнешь.

Если ж доброе посеешь семя,

Значит, будет урожай хорош.

Так не занимайся пустяками!

Не бросай на ветер семена!

Чтобы жарко

разгорелось пламя, –

Искра юности тебе дана!

К сожалению, я не помню, кто перевел это стихотворение на русский язык, но сколько в нем позитива, добра, солнца, так же как и в вашей стране! Пусть у вас все сложится так, как мечтается.

Спасибо, самой-самой красивой стране на свете!

Елена ПЕТРОВА, г. Свердловск

Р. S. Это процитированное в письме стихотворение Леуарсы Квициниа называется «Юность». Перевод Ю. Нейман.

Номер: 128Выпуск: 3589Рубрика: обществоАвтор: Елена ПЕТРОВА, г. Свердловск