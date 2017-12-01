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Самая, самая красивая страна
Из редакционной почты
Я постоянно приезжаю в Абхазию вот уже десять лет. И каждый раз я уезжаю отсюда, наполненная яркими и незабываемыми впечатлениями. Мне здесь очень хорошо. Я здесь душой отдыхаю. В этом году не повезло с погодой, но это все мелочи. Главное – это отношение к тебе окружающих людей, доброжелательное, уважительное. А о друзьях своих я уже и не говорю. Они у меня замечательные. Они помогли мне увидеть красивые достопримечательности Абхазии, показали мне старинные здания в г. Сухуме, рассказали историю создания Сухумского Ботанического сада. По их совету я впервые взяла в руки книгу замечательного писателя Михаила Лакербай, прочитала его потрясающие новеллы. А вот стихи абхазских поэтов я читала и прежде, и некоторые даже знаю наизусть. И мне хочется привести здесь стихотворение одного из любимых мною поэтов Леуарсы Квициниа:
В мире нашем
радостей немало,
Эти расцветут, те отцветут…
Но пышней цветка
не расцветало,
Чем цветок,
что юностью зовут.
О, весна в разгаре и цветенье!
Жизни золотой солнцеворот!
Юность – это страсть
и нетерпенье:
Боль палит,
любовь жестоко жжет.
Помни, что весна –
посева время.
Если не посеешь – не пожнешь.
Если ж доброе посеешь семя,
Значит, будет урожай хорош.
Так не занимайся пустяками!
Не бросай на ветер семена!
Чтобы жарко
разгорелось пламя, –
Искра юности тебе дана!
К сожалению, я не помню, кто перевел это стихотворение на русский язык, но сколько в нем позитива, добра, солнца, так же как и в вашей стране! Пусть у вас все сложится так, как мечтается.
Спасибо, самой-самой красивой стране на свете!
Елена ПЕТРОВА, г. Свердловск
Р. S. Это процитированное в письме стихотворение Леуарсы Квициниа называется «Юность». Перевод Ю. Нейман.
Номер: 128
Выпуск: 3589
Рубрика: общество
Автор: Елена ПЕТРОВА, г. Свердловск