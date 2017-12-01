СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ

Психологи российской военной базы Южного военного округа в Абхазии применяют современные методы морально-психологической подготовки военнослужащих к несению службы с оружием.

За сутки до заступления на боевое дежурство, караульную службу, суточный наряд, с личным составом проводятся практические занятия по обучению саморегуляции.

В частности, военнослужащие тренируются самостоятельно восстанавливать свою нервную систему посредством нервно-мышечной релаксации. Ее суть заключается в напряжении и расслаблении групп мышц в определенной последовательности.

Данная релаксационная система не требует специального оборудования, а время, необходимое для выполнения упражнений, составляет всего 5-6 минут.

По словам военных психологов базы, нервно-мышечная релаксация позитивно влияет как на физиологическое, так и на психическое состояние военнослужащего, помогает справиться с тревожностью и депрессией.

Также в ходе подготовки суточных нарядов психологи-специалисты проводят тестирование личного состава с применением современных комплектов компьютеризированных рабочих мест. Комплексное тестирование военнослужащих базы проводится 1 раз в полгода.

Кроме того, вблизи каждого места несения службы оборудованы помещения для релаксации, где во время отдыха военнослужащие могут выпить чаю, почитать свежую прессу и сыграть в настольные игры.

Ежедневно психологи базы обследуют более 200 военнослужащих, привлекаемых к несению службы с оружием.

Пресс-служба Южного военного округа

Номер: 128Выпуск: 3589Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа