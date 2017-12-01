О КУЛЬТУРЕ КАК О ПРЕДСТОЯЩЕЙ БОЛЬШОЙ РАБОТЕ

говорили с Президентом РА Раулем Хаджимба руководители Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия и Батал Кобахия по итогам поездки в Санкт-Петербург

– Делегация из Абхазии уже четвертый год участвует в работе самого крупного форума в мире – Санкт-Петербургского международного культурного форума, – уточнила Э. Арсалия. – И для нас очень актуален главный тезис выступления Президента России Владимира Путина: Культура как форма межнационального и межкультурного сотрудничества.

Министр подчеркнула, что подписание важных документов в рамках Соглашения между министерствами культуры – планы на предстоящий 2018 год – большая ответственность и большая честь: – Мы подписывали документы в один день с коллегами из Италии и Катара.

– Мы получили колоссальное количество ценной информации, – подчеркнула министр, – ведь на таком представительном форуме собираются не только деятели культуры, но и политики, руководители органов власти, меценаты – то есть люди, задающие сегодня культурный тренд, определяющие культурную политику в мире.

Э. Арсалия проинформировала Президента, что культурные планы на предстоящий год шире и интереснее, чем в нынешнем. Тем более что 2018 год для Абхазии – год юбилея международного признания независимости Республики Абхазия, и основные мероприятия будут приурочены к этой дате.

– Мы сохраняем приоритеты, которые вы, господин Президент, не раз озвучивали, – это охрана историко-культурного наследия. Проводимые нами мероприятия расширяются, мы привлекаем к сотрудничеству общественные организации, экспертов.

Министр сказала, что будут продолжены творческие гастроли коллективов из Абхазии в Россию, отметив при этом, что национальная абхазская культура неизменно вызывает немалый интерес.

Министр сообщила, что в планах на 2018 год предусмотрена специальная программа для детей – гастроли театра кукол, гастроли детских спектаклей. Расширен план и по образовательным проектам. В Абхазию с мастер-классами приедут преподаватели ведущих российских вузов, прежде всего, творческих. Кроме того, в следующем году у жителей Абхазии появится возможность принимать крупные коллекции произведений искусства художников первой половины XIX – начала XX вв. Российские музеи готовы предоставить нам коллекции для выставок.

– Чтобы такое стало возможным, нам предстоит большая работа по части безопасности и таможенных вопросов, – сделала особый акцент министр. – Перевозить культурные ценности тяжело и сложно, но нам интересно показать в Абхазии работы крупных художников, и мы будем в этом направлении работать.

Э. Арсалия рассказала Президенту Р.Хаджимба, что в рамках форума они побывали в Государственном театральном музее, одним из шедевров которого является работа Александра Шервашидзе-Чачба – художника, творчество которого стоит особняком в истории Серебряного века русской культуры.

– Мы у себя в Абхазии будем отмечать юбилей Шервашидзе-Чачба в ближайшее время, а в Санкт-Петербурге, как мы договорились в музее, мероприятия состоятся уже в 2018 году, – уточнила министр.

– Подобные встречи очень важны для нас, – подчеркнул замминистра культуры Батал Кобахия, – в частности, мы воспользовались возможностью побеседовать в кулуарах форума с Ириной Боковой (до недавнего времени представитель Болгарии Ирина Бокова являлась главой ЮНЕСКО). Мы вели речь о судьбах культурного наследия в условиях вооруженных конфликтов. Актуальность темы обострилась в связи с войной в Сирии. Но такие же проблемы и на постсоветском пространстве – и у нас, и в Российской Федерации были войны и вооруженные конфликты, было незаконное перемещение артефактов. Это важно и болезненно для нас. И надо совместно решать эти проблемы.

Б. Кобахия привел конкретный пример: после того как в постоянной экспозиции Византийского времени в Эрмитаже были обнаружены уникальные артефакты из крепости Хашупсы в Абхазии, датируемые I-II веком и VI-VII веком, Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия РА направило в Эрмитаж официальное письмо: Абхазия запросила историческую справку на приобретение этих экспонатов.

– Такие ситуации мы тоже обсуждали с представителями ЮНЕСКО, – продолжил Б. Кобахия. – Что же касается нашего конкретного случая, то, воспользовавшись поездкой, я встретился с сотрудниками Эрмитажа, и меня заверили, что письмо получено и будет официальный ответ. Да, все крупные музеи покупают коллекции у частных лиц, но каждое такое приобретение должно быть подтверждено.

Б. Кобахия поделился идеей, которую он намерен осуществлять, по крайней мере, как он сказал, «на уровне постсоветского пространства».

– Необходимо создать реестр культурных ценностей, перемещенных во время существования единого государства, а также ценностей, перемещенных уже незаконно как во время Отечественной войны народа Абхазии, так и после.

Замминистра подчеркнул, что потеря и перемещение культурных ценностей, принадлежащих Абхазии, далеко не всегда связаны с войной. И те же предметы из крепости Хашупсы были вывезены из Абхазии уже после войны.

И вот тут необходима связь Министерства с политическим ведомством, поскольку вполне может прослеживаться тема черных копателей.

– Мы настаиваем на принятии закона о ввозе и вывозе культурных ценностей, – подчеркнул Батал Кобахия. – Для нас это очень важно. Тем более что ведутся совместные раскопки российскими и абхазскими специалистами, какие-то предметы нуждаются в реставрации, и не каждый предмет мы можем отреставрировать на месте. Теперь для этого нужно специальное разрешение – как на ввоз, так и на вывоз.

Батал Кобахия рассказал Президенту Р.Хаджимба, что в России и Абхазии похожие ситуации в отношении ценных артефактов. За последние 23 года случаи поступления ценных экспонатов в музеи единичны. И это при том, что в российских СМИ постоянно пишут об уникальных находках. Так куда же они исчезают?

– Мы учитываем все обстоятельства, вносим изменения в Положение об учете и хранении музейных ценностей. Это тоже очень серьезная работа.

– Абхазия сама – как большой артефакт, – констатировал Президент Рауль Хаджимба, – нам важно сохранить для будущих поколений историко-архитектурные памятники, которых у нас очень много. В том числе и памятники 1920-1930-х годов, те же государственные дачи, на которых сохранилось большое количество необработанного материала. Не учитывать это – пагубно для нас. Да и материалы, которые должны быть представлены в Парламент, надо представлять быстрее.

– Мы с вами много проблем обсуждаем, но, к сожалению, наши не самые большие финансовые возможности не всегда позволяют нам реализовывать намеченное. Но есть исключительные мероприятия, – сделал акцент Президент. – Мы с вами долгое время говорим об охране храма Симона Кананита, но до сих пор ничего не сделали. Мы говорим о наших связях и возможностях, а этот памятник – один из древнейших и ценнейших. Если мы его утеряем, нам никакая структура – ни международная, ни российская – не поможет. Я просил бы это учесть. Еще раз прошу обратить на это внимание. У нас храм просто разрушится. Мы должны сделать все работы, которые предусматривали.

В целом Президент РА одобрил перспективы, которые открываются перед Абхазией в связи с укреплением и расширением связей в сфере культуры, однако он напомнил, что не менее важными является и другое направление – процессы внутри Абхазии.

– Многие проблемы у нас наслаивались годами и по сей день остаются нерешенными. А должны уже решаться. И это будет главным показателем, насколько наша культура выросла, насколько мы готовы выстраивать новые связи.

– Что касается 10-летия признания и 25-летия Победы, – подчеркнул Рауль Джумкович, – то к этому времени и в течение всего года планы мероприятий должны быть выстроены. В ближайшее время состоится заседание комиссии, на котором мы еще раз четко сверим все планы мероприятий на этот год. Люди, которые приедут к нам, знали, что у Абхазии есть глубокая история и культура, есть памятники, которые создают облик самой Абхазии. Мы все должны сделать, чтобы сохранить их для будущих поколений, несмотря на наши еще пока не очень большие финансовые возможности.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 128Выпуск: 3589Рубрика: политикаАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА