НАЛАЖИВАЯ СВЯЗИ

В конце ноября 2017 года делегация от Республики Абхазия в составе и.о. директора Госинвестагентства Симона Агрба, председателя Международного фонда «Апсны» Сонера Гогуа и других представителей Фонда прибыла в Амман, столицу Иорданского Хашимитского Королевства, по приглашению ООО «Кубан» и телеканала «NART-TV», чтобы провести презентацию, посвященную экономическому потенциалу Абхазии.

Члены делегации встретились с заместителем директора Инвестиционной комиссии Иордании. Были достигнуты договоренности о развитии возможных сфер взаимодействия между Инвесткомиссией Иордании и Госинвестагентством Абхазии. В Черкесском клубе была проведена презентация, посвященная потенциалу Республики Абхазия, на которой присутствовали более 140 человек. Также была проведена встреча с арабскими бизнесменами, участие в которой принял принц Асим бин Наиф. Абхазия вызвала большой интерес у бизнесменов Иордании.

Наша делегация встретилась также со спикером Парламента господином Атыф Тарауне и черкесскими депутатами Иордании. Обсуждался широкий круг вопросов, в том числе визит представителей Парламента Иордании в Республику Абхазия, экономическое и политическое взаимодействие.

Представителей делегации из Абхазии принял посол Российской Федерации в Иорданском Хашимитском Королевстве господин Роман Грошков.

Данный визит позволил расширить связи для развития дальнейшего сотрудничества с Иорданией в экономической и политической сферах, укрепить сотрудничество с черкесской диаспорой, информировать большее число потенциальных инвесторов о вопросах инвестирования и «поддержки инвесторов в Абхазии.

Георгий БЕРЗЕНИЯ, пресс-секретарь Министерства экономики РА

Номер: 128Выпуск: 3589Рубрика: экономикаАвтор: Георгий БЕРЗЕНИЯ, пресс-секретарь Министерства экономики РА