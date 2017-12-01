РАСПОРЯЖЕНИЯ

В соответствии со ст. 12 Конституционного Закона Республики Абхазия «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия» от 13 августа 1996 года №290-с:

Назначить Ардзинба Алису Дмитриевну статс-секретарем – заместителем министра здравоохранения Республики Абхазия.

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В соответствии с пунктом 5.1 «Положения о Пенсионном фонде Республики Абхазия», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 14 июня 2012 года №79:

Назначить Гулария Дениса Тониевича председателем Пенсионного фонда Республики Абхазия.

Номер: 128Выпуск: 3589Рубрика: политикаАвтор: Б.БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия