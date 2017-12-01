Закон Республики Абхазия

О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, службу в органах государственной безопасности, государственной службе охраны и их семей»

Статья 1

Внести в Закон Республики Абхазия от 26 февраля 2007 года «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, службу в органах государственной безопасности и государственной службе охраны и их семей» (Сборник законодательных актов Республики Абхазия 2007, № 31, ст.123; 2009, №39, ст. 99; 2014, №44, ст. 69; газета «Республика Абхазия», № 77 (3340), 22-23 июля 2016 г.) следующие изменения:

1) наименование Закона изложить в следующей редакции:

«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, и их семей»;

2) пункт «а» статьи 1 после слов «органах Государственной службы охраны» дополнить словами «,Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия» и далее по тексту;

3) пункт «а» статьи 3 после слов «Государственной службе охраны» дополнить словами «, Министерству по чрезвычайным ситуациям»;

4) часть 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«Пенсионерам из числа лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, при поступлении их на военную службу или на службу в органы внутренних дел, органы государственной безопасности, Государственной службы охраны и Министерство по чрезвычайным ситуациям (в том числе в любых других государствах) выплата назначенных пенсий на время службы приостанавливается.»;

5) статью 8 дополнить пунктом «д» следующего содержания:

«д) Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия в отношении военнослужащих, уволенных из Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия, а также их семей.»;

6) статью 10 изложить в следующей редакции:

«Статья 10. Условия, определяющие право на пенсию за выслугу лет

Право на пенсию за выслугу лет имеют:

а) лица, указанные в статье 1 настоящего Закона, имеющие на день увольнения с военной службы из Вооруженных сил Республики Абхазия, со службы из органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов Государственной службы охраны, Министерства по чрезвычайным ситуациям, выслугу на военной службе и (или) на службе в органах внутренних дел, органах государственной безопасности, органах Государственной службы охраны, Министерстве по чрезвычайным ситуациям 20 лет и более;

б) лица, указанные в статье 1 настоящего Закона, принимавшие участие в боевых действиях в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг., уволенные с военной службы из Вооруженных сил Республики Абхазия, со службы из органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов Государственной службы охраны, а также из Министерства по чрезвычайным ситуациям по достижении предельного возраста пребывания на службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и достигшие на день увольнения 50-летнего возраста, имеющие общий трудовой стаж 25 календарных лет и более, из которых не менее 12,5 лет составляет военная служба в Вооруженных силах Республики Абхазия и (или) служба в органах внутренних дел, органах государственной безопасности, органах Государственной службы охраны, в Министерстве по чрезвычайным ситуациям;

в) лица, указанные в статье 1 настоящего Закона, не принимавшие участие в боевых действиях в Отечественной войне народа Абхазии 1992- 1993 гг., уволенные с военной службы из Вооруженных сил Республики Абхазия, со службы из органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов Государственной службы охраны, а также из Министерства по чрезвычайным ситуациям по достижении предельного возраста пребывания на службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и достигшие на день увольнения 50-летнего возраста, имеющие общий трудовой стаж 25 календарных лет и более, из которых не менее 15 лет составляет военная служба в Вооруженных силах Республики Абхазия или служба в органах внутренних дел или органах государственной безопасности или органах Государственной службы охраны или в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.»;

7) пункты «б» и «в» части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«б) лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, принимавшим участие в боевых действиях в Отечественной войне народа Абхазии 1992- 1993 гг., имеющим общий трудовой стаж 25 календарных лет и более, из которых не менее 12,5 лет составляет военная служба в Вооруженных силах Республики Абхазия и (или) служба в органах внутренних дел, органах государственной безопасности, органах Государственной службы охраны, в Министерстве по чрезвычайным ситуациям: за общий трудовой стаж 25 лет – 50 процентов соответствующих сумм денежного довольствия, предусмотренного статьей 33 настоящего Закона; за каждый год стажа свыше 25 лет – 1 процент указанных сумм денежного довольствия;

в) лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, не принимавшим участие в боевых действиях в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг., имеющим общий трудовой стаж 25 календарных лет и более, из которых не менее 15 лет составляет военная служба в Вооруженных силах Республики Абхазия, или служба в органах внутренних дел, или органах государственной безопасности, или органах Государственной службы охраны, или Министерстве по чрезвычайным ситуациям: за общий трудовой стаж 25 лет – 50 процентов соответствующих сумм денежного довольствия, предусмотренного статьей 33 настоящего Закона; за каждый год стажа свыше 25 лет – 1 процент указанных сумм денежного довольствия.»;

8) статью 14 изложить в следующей редакции:

«В выслугу лет для назначения пенсии в соответствии с пунктом «а» статьи 10 настоящего Закона засчитывается: военная служба, в том числе в Вооруженных силах Республики Абхазия, служба на должностях рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел, в органах государственной безопасности, в органах Государственной службы охраны, в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в том числе СССР (при этом срок службы в Вооруженных силах, в органах внутренних дел, в органах государственной безопасности, в органах Государственной службы охраны, в Министерстве по чрезвычайным ситуациям должен составлять не менее 10 лет), время работы в органах государственной власти, гражданских министерствах, ведомствах и организациях с оставлением на военной службе или в кадрах Министерства внутренних дел Республики Абхазия, непосредственно предшествующее их назначению на должности, замещаемые лицами рядового и начальствующего состава и военнослужащими, время пребывания в плену, если пленение не было добровольным и военнослужащий, находясь в плену, не совершил преступления против Республики Абхазия; время отбывания наказания и содержания под стражей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности и впоследствии реабилитированных. В выслугу лет для назначения пенсии уволенным со службы офицерам и лицам начальствующего состава органов внутренних дел, службы государственной безопасности, Государственной службы охраны, Министерства по чрезвычайным ситуациям может засчитываться также время их учебы до определения на службу (но не более пяти лет) из расчета один год учебы за шесть месяцев службы.»;

9) статью 36 после слов «Государственной службой охраны Республики Абхазия» дополнить словами «, Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия» и далее по тексту;

10) часть 1 статьи 37 после слов «Государственной службы охраны Республики Абхазия» дополнить словами «, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия»;

11) в статье 48 после слов «Государственной службы охраны Республики Абхазия» дополнить словами «, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия» и далее по тексту.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 1 ноября 2017 года

Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум,

13 ноября 2017 года,

№ 4502-c-VI

Номер: 128Выпуск: 3589Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия