Закон Республики Абхазия

О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О государственных наградах и почетных званиях Республики Абхазия»

Статья 1

Внести в Закон Республики Абхазия от 23 июня 2005 года № 1064-с-XIV «О государственных наградах и почетных званиях Республики Абхазия» (Сборник законодательных актов Республики Абхазия 2006, № 24, ст. 25; 2008 , № 34, ст. 117; 2009, № 38, ст. 22; 2012, № 43, ст. 36; 2014, № 45 ст. 18; газета «Республика Абхазия» № 50 (3084) от 16-17 мая 2014 года; № 102 (3136) от 20-21 сентября 2014 года; № 111 (3288) от 4-5 октября 2015 года; Сборник законодательных актов Республики Абхазия 2016, № 55, ст. 223; газета «Республика Абхазия» № 89 (3412) от 22 августа 2016 года) следующие изменения:

1) часть 3 статьи 1 после слов «Заслуженный работник курортов и туризма Республики Абхазия,» дополнить словами «Заслуженный спасатель Республики Абхазия,» и далее по тексту;

2) часть 1 статьи 12 после абзаца 20 дополнить абзацем следующего содержания:

– «Заслуженный спасатель Республики Абхазия»;

3) статью 13.1 дополнить частью 14 следующего содержания:

«14. «Заслуженный спасатель Республики Абхазия» – высокопрофессиональным работникам аварийно-спасательных служб, осуществляющих функции в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, проведение поисковых, аварийно-спасательных и других неотложных работ, за личные заслуги в ликвидации чрезвычайных ситуаций, в пропаганде знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, участие в подготовке населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, в подготовке квалифицированных кадров для аварийно-спасательных служб, работающим в данной отрасли 15 лет и более.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 1 ноября 2017 года

Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум,

13 ноября 2017 года,

№ 4501-c-VI

Номер: 128Выпуск: 3589Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия