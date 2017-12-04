КАК ПРОДЛИТЬ ЛЕТО В СТОЛИЦЕ АБХАЗИИ

Письмо в редакцию

Открытый бассейн с подогретой морской водой – решение проблемы. В основном осенью, зимой и весной не всегда удается часто ходить на море и лечиться в морской воде. Однако этому в советское время была альтернатива – бассейн на набережной, где мы, горожане, плавали там даже в ненастье. Что же случилось? Ненасытные чиновники-дельцы продали этот спортивный объект! И никто за это не ответил.

Наши советские чиновники в то время понимали необходимость бассейна с подогретой морской водой. Согласно талассотерапии максимум полезных веществ кожа может получить из морской воды, подогретой до 370С. Насыщаясь минералами и солями, кожа становится более эластичной и упругой, уменьшается отечность. Энергичное плавание в подогретой морской воде производит легкий антицеллюлитный массаж тела, а если системно плавать, то «апельсиновая корка» постепенно исчезнет.

Всем известно также, что морская вода оказывает мощное влияние и на весь организм человека. Это происходит за счет того, что состав плазмы человеческой крови близок к составу воды в море, поэтому при плавании организм буквально восстанавливает потери минералов через кожу. Этим и объясняется умиротворение и расслабление, которое мы чувствуем, пребывая в воде. В ней тело становится легче, уменьшается тонус мышц тела, снижается отечность. Сложно переоценить пользу от воздействия морского воздуха в холодный период времени и соленой воды на тело: она состоит из более 26 микроэлементов, среди которых есть йод, магний, натрий, фтор, калий, бром и так далее. Происходит воздействие на сердечно-сосудистую, дыхательную, нервную системы человека, снижаются проявления аллергии, экземы, снимается зуд, улучшается обмен веществ, укрепляются мышцы тела. Многие отмечают, что после плавания подтягивается дряблая кожа, происходит естественная стимуляция регенерации клеток.

Лето всегда слишком короткое, и так хочется его продлить и провести бархатный осенний сезон под ласковым солнышком не где-нибудь на средиземноморском побережье, а именно в столице Абхазии. Здесь в конце ХIХ века ХII Международный съезд врачей признал именно Сухум лучшим местом для отдыха и лечения.

Кстати, при выборе места отдыха не забывайте об экологической стороне. Всегда приятно отдыхать там, где заботятся не только о комфорте гостей, но и об их здоровье. Поэтому реанимировать бассейн на набережной с подогретой морской водой просто необходимо!

Учёные считают, что жители Сухума намного реже страдают диабетом, гипертонией и ожирением, у них гораздо меньше проблем с сосудами и сердцем. Они связывают это не только с благоприятным климатом, но и с полезной кухней – с обилием морепродуктов, овощей, фруктов, отличных сыров, кислое молоко, приправ и орехового масла – арашы. Даже самые простые блюда содержат широкий спектр витаминов и обогащают организм йодом, железом, кальцием, фтором, фосфором, медью, натрием, цинком. Если вы приехали в Сухум, обязательно отведайте рыбу, особенно барабульку. Как было бы приятно, поплавав в восстановленном бассейне, зайти в ресторан ДЭМ, расположенный в его бывших технических и подсобных помещениях, где шеф-повар приготовит рыбный деликатес, зачастую исполнив его на виду у вас. Цены здесь вполне доступны для большинства отдыхающих.

Сухумский плавательный бассейн являлся замечательным достоянием нашей столицы, оставшимся в наследие от советской власти. Но в настоящее время данный объект был необоснованно приватизирован и перестал работать.

В связи с этим предлагаю провести парламентское расследование для выяснения следующих вопросов:

1. Законно ли была проведена приватизация данного объекта?

2. Соблюдаются ли условия приватизации по неизменности использования и назначения объекта, а также по срокам проведения восстановительного ремонта?

3. Средства на цели восстановления бассейна нужно заложить в бюджет 2018 г. и включить туда затраты на реанимацию старого или строительство нового открытого плавательного бассейна с подогревом морской воды в г.Сухуме.

За 24 года не был отремонтирован приватизированный бассейн, из-за чего страдает лечебно-оздоровительная сфера. До каких пор будет такое продолжаться!?

Лаврентий КВИЦИНИА

г.Сухум

Номер: 129Выпуск: 3590Рубрика: обществоАвтор: Лаврентий КВИЦИНИА