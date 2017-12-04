НАША СООТЕЧЕСТВЕННИЦА – ЛУЧШАЯ!

В Самаре прошел Международный турнир по настольному теннису на призы губернатора Самарской области.

В турнире участвовали более 100 спортсменов из 5 стран, 10 команд из Казахстана, Молдавии, России, Белоруссии и Азербайджана.

В составе самарской команды выступала наша соотечественница Эрика Кварчия, занявшая первые места в личном и командном зачетах.

Как отметил первый тренер спортсменки, на сегодняшний день Эрика – главная надежда настольного тенниса Абхазии.

Номер: 129Выпуск: 3590Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту