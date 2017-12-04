Главная
04.12.2017
Номер: 129
Выпуск: 3590
Рубрика: спорт
Автор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту
НАША СООТЕЧЕСТВЕННИЦА – ЛУЧШАЯ!
В Самаре прошел Международный турнир по настольному теннису на призы губернатора Самарской области.
В турнире участвовали более 100 спортсменов из 5 стран, 10 команд из Казахстана, Молдавии, России, Белоруссии и Азербайджана.
В составе самарской команды выступала наша соотечественница Эрика Кварчия, занявшая первые места в личном и командном зачетах.
Как отметил первый тренер спортсменки, на сегодняшний день Эрика – главная надежда настольного тенниса Абхазии.
Номер: 129
Выпуск: 3590
Рубрика: спорт
Автор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту