ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА АБХАЗИИ 2017 ГОДА

Федерация футбола Абхазии подвела итоги XXIV чемпионата. Объявлены лучшие игроки, лучший тренер и лучший судья. Командам, занявшим призовые места, вручены награды.

Президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия проинформировал, что «сыграно 2 круга из 90 игр. Был проведён Кубок Абхазии по футболу. Всего за 2017 год ФФА провела 118 игр. Состоялись турниры по мини-футболу в Очамчыре, Кутоле, в Сухумском районе и Гудауте, проведены детские турниры имени Варлама Лакрба и Кубка «Динамо», а также игры памяти Виталия Дараселия». Вице-президент Федерации футбола Абхазии Рафаэль Ампар отметил, что «несмотря на определенные сложности, футболисты горят желанием не только играть и развиваться, но и развивать футбол в Абхазии. Чемпионат – самое крупное футбольное соревнование в стране. Нет ни одного вида спорта в Абхазии, который имел бы столь массовый характер, как футбол. Более 1500 человек в Абхазии занимаются этим видом спорта, и я надеюсь, что он будет оставаться самым популярным и самым эмоциональным».

Затем были названы лучшие футболисты и наставники сезона: вратарь – Инал Кацуба, ФК «Нарт Сухум»; защитник – Нугзар Муцба, ФК «Новый Афон»; полузащитник – Георгий Жанаа, ФК «Нарт Сухум»; нападающий – Рамин Барциц, ФК «Гагра»; легионер – Андроник Гарегизян, ФК «Новый Афон»; бомбардир – Есмайл Ферас, ФК «Нарт Сухум»; игрок года – Владимир Аргун, ФК «Новый Афон»; тренер – Армен Капикян, ФК «Новый Афон». Лучшим инспектором года посмертно признан Григорий Погосян.

1-е место с 46 очками заняла футбольная команда «Новый Афон», 2-е место – ФК «Гагра» и 3-е – команда ФК «Нарт Сухум». В матче за суперкубок Абхазии одержала победу команда ФК «Новый Афон». Кубок страны завоевала ФК «Нарт Сухум».

Номер: 129Выпуск: 3590Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту