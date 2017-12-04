СПОРТ

В г. Славянске-на-Кубани проходило Открытое первенство Краснодарского края по настольному теннису.

В первенстве участвовали более 400 спортсменов, 12 команд со всех уголков Краснодарского края, а также сборная команда г. Сухума из шести человек.

«По итогам соревнований среди девочек в категории 13 лет и младше команда г. Сухума (Аршба Биата – воспитанница ДЮСШ, Воуба Ханифа и Амичба Амра) заняла второе место», – проинформировал президент Федерации настольного тенниса РА Карчава Беслан.

Тренируют спортсменов Карчава Беслан и Сарьян Руслан.

Номер: 129Выпуск: 3590Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту